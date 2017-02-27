В ЄС затвердили візову лібералізацію для громадян Грузії

У Раді ЄС схвалили як візову лібералізацію для Грузії, так і механізм призупинення безвізового режиму при певних порушеннях угоди

Сьогодні, 27 лютого, Рада ЄС остаточно затвердила механізм призупинення безвізового режиму для громадян Грузії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства."27 лютого Рада ЄС затвердила регламент щодо візової лібералізації для грузин, які подорожують до ЄС до 90 днів протягом 180-денного періоду", - йдеться в повідомленні.Згідно з текстом документа, угода "зблизить народи Грузії та ЄС", а також посприяє зміцненню туристичних і ділових зв'язків.Скасування віз стало можливим завдяки "завершення Грузією необхідних реформ" і адаптації механізму призупинення, відзначено в прес-релізі.

Зараз залишається формальність - скріплення регламенту підписами глав Ради ЄС і Європарламенту . Ця процедура відбудеться 1 березня.



Щодо України , як очікується , процес візової лібералізації повинен продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС , Європарламент і Єврокомісія почнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акта про скасування візових вимог для українців . Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвізовий режим для України може вступити в силу через кілька місяців .

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