Рада ЄС схвалила механізм припинення безвізових режимів
27.02.2017 13:30
Сьогодні, 27 лютого, Рада Євросоюзу також схвалила візову лібералізацію для громадян Грузії
Фото: EPA
Рада Євросоюзу в понеділок, 27 лютого 2017 року, затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
"Лібералізація візового режиму дає великі переваги ЄС і третіх країн. У той же час ЄС повинен мати можливість ефективно реагувати у випадках недотримання правил. Затверджений сьогодні механізм призупинення полегшує протистояння зловживань", - прокоментував прийняте рішення Кармело Абела, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка головує в Раді ЄС.
Сьогодні, 27 лютого, Рада Євросоюзу також схвалила візову лібералізацію для громадян Грузії.
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"Лібералізація візового режиму дає великі переваги ЄС і третіх країн. У той же час ЄС повинен мати можливість ефективно реагувати у випадках недотримання правил. Затверджений сьогодні механізм призупинення полегшує протистояння зловживань", - прокоментував прийняте рішення Кармело Абела, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка головує в Раді ЄС.
Сьогодні, 27 лютого, Рада Євросоюзу також схвалила візову лібералізацію для громадян Грузії.
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