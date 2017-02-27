Рада ЄС схвалила механізм припинення безвізових режимів

Сьогодні, 27 лютого, Рада Євросоюзу також схвалила візову лібералізацію для громадян Грузії

Фото: EPA





"Лібералізація візового режиму дає великі переваги ЄС і третіх країн. У той же час ЄС повинен мати можливість ефективно реагувати у випадках недотримання правил. Затверджений сьогодні механізм призупинення полегшує протистояння зловживань", - прокоментував прийняте рішення Кармело Абела, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка головує в Раді ЄС.



Сьогодні, 27 лютого, Рада Євросоюзу також



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Рада Євросоюзу в понеділок, 27 лютого 2017 року, затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства."Лібералізація візового режиму дає великі переваги ЄС і третіх країн. У той же час ЄС повинен мати можливість ефективно реагувати у випадках недотримання правил. Затверджений сьогодні механізм призупинення полегшує протистояння зловживань", - прокоментував прийняте рішення Кармело Абела, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка головує в Раді ЄС.Сьогодні, 27 лютого, Рада Євросоюзу також схвалила візову лібералізацію для громадян Грузії.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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