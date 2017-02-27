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Країни-засновники ЄС закликали створити Єврофедерацію

27.02.2017 16:22
Спікери парламентів чотирьох країн-засновників Європейського Союзу закликали до створення Європейської федерації з широкими повноваженнями
Країни-засновники ЄС закликали створити Єврофедерацію
Фото: ЕРА
Спікери парламентів чотирьох країн-засновниць ЄС - Італії, Німеччини, Франції та Люксембургу в спільному листі, опублікованому італійською газетою La Stampa, закликали створити Європейську федерацію з широкими повноваженнями.

"Зараз настав момент, щоб перейти до тіснішої політичної інтеграції: Федерального  союзу держав з великими повноваженнями. Ми знаємо, що така перспектива викликає сильний опір, але бездіяльність деяких не може бути паралічем для всіх. Ті хто вірить в європейські ідеали повинні мати можливість вдихнути в них нове життя замість того, щоб безпорадно спостерігати за їх заходом. І ті держави-члени, які не хочуть негайно приєднатися до цієї тісної інтеграції повинні бути в змозі зробити це пізніше", - йдеться в листі.

Документ підписали спікер Національної асамблеї Франції, представник Соцпартії Клод Бартолон, спікер Бундестагу, представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини Норберт Ламмерт, спікер Палати депутатів Італлі, представниця Італійських лівих Лаура Балдріні, спікер парламенту Люксембургу, представник Соціалістичної робочої партії Марс ді Бартоломео.

У листі повідомляється, що в честь наступаючої 60-ої річниці підписання Римського договору, який заклав фундамент ЄС в 1957 році, 17 березня в Римі пройде зустріч спікерів національних парламентів країн Євросоюзу. "Ювілей Риму може бути доброю нагодою, щоб оживити дух засновників договорів Співтовариства європейських держав. Можливість, яку не можна упустити", - підкреслюється в документі.

Політики, які підписалися під документом відзначили, що зростання безробіття і нерівності призвів до втрати суспільної довіри, зростання популістських і ксенофобських рухів, які ставлять під сумнів вільне пересування людей і інші досягнення процесу інтеграції. Лідери закликали пишатися досягненнями ЄС, такими як мир і свобода в Європі, а також виправити причини зростаючої нерівності, зосередившись на політиці зростання і створення робочих місць, запропонувати надійні перспективи працевлаштування для молоді.

"Ми повинні мати мужність, щоб розділити суверенітет у багатьох секторах, в яких дія окремих держав в даний час є абсолютно неефективною і приреченою на провал: від глобального потепління до енергетичної політики, від фінансових ринків до правил імміграції, від ухилення від сплати податків до боротьби з тероризмом", - йдеться в документі.

17 лютого Європейський парламент схвалив резолюцію, яка пропонує створення постійної Ради міністрів оборони Євросоюзу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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