Макрон вирвався в лідери на президентських перегонах - опитування

Однак результати опитування показують, що якщо кандидатом від консерваторів стане Ален Жюппе замість Франсуа Фійона, то першість дістанеться йому

Эммануэль Макрон (фото - EPA)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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