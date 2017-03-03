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Макрон вирвався в лідери на президентських перегонах - опитування

03.03.2017 18:22
Однак результати опитування показують, що якщо кандидатом від консерваторів стане Ален Жюппе замість Франсуа Фійона, то першість дістанеться йому
Макрон вирвався в лідери на президентських перегонах - опитування
Эммануэль Макрон (фото - EPA)
Незалежний кандидат в президенти Франції  Еммануель Макрон зможе перемогти лідера французької ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен вже в першому турі президентських виборів. Про це повідомляє агентство  Reuters з посиланням на результати опитування Odoxa.

Згідно з результатами, Макрон вже в першому турі, який відбудеться 23 квітня, отримає 27% голосів, тоді як Ле Пен може набрати 25,5%, залишивши позаду кандидата від правоцентристської партії Республіканці Франсуа Фійона з його 19%.

Однак якщо Фійон зніме свою кандидатуру, замість нього від консервативної партії візьме участь в президентських перегонах Ален Жюппе, якого в першому турі готові підтримати 26,5% виборців, Макрона - 25%, а Ле Пен - 24%.

Раніше повідомлялося, що незалежний кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон повинен перемогти лідера ультраправих Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів.

27 лютого 2017 року повідомлялося, що Макрон может обігнати Ле Пен тільки в другому турі президентських виборів.

Читайте також: Макрон буде президентом Франції - дані трьох опитувань

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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