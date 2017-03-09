Дональд Туск переобраний главою Євроради
09.03.2017 18:08
Глава Євроради Дональд Туск переобраний на другий термін, повідомив прем'єр-міністр Люксембургу
Дональд Туск
Глава Європейської ради Дональд Туск переобраний на посаді на другий термін. Про це заявив прем'єр-міністр Люксембургу, йдеться в повідомленні AFP в Twitter.
"Глава Євроради Туск переобраний незважаючи на польську опозицію", - сказано в повідомленні.
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"Глава Євроради Туск переобраний незважаючи на польську опозицію", - сказано в повідомленні.
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