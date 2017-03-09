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ЗМІ: Туск переобраний главою Євроради

09.03.2017 18:08
Глава Євроради Дональд Туск переобраний на другий термін, повідомив прем'єр-міністр Люксембургу
ЗМІ: Туск переобраний главою Євроради
Дональд Туск
Глава Європейської ради Дональд Туск переобраний на посаді на другий термін. Про це заявив прем'єр-міністр Люксембургу, йдеться в повідомленні AFP в Twitter.

"Глава Євроради Туск переобраний незважаючи на польську опозицію", - сказано в повідомленні.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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