The Telegraph повідомляє про російський слід у вірусній атаці

Британське видання припускає, що масштабна вірусна атака є помстою за ракетний удар США по Сирії в минулому місяці

Фото: iStock/Global Images Ukraine

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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