The Telegraph повідомляє про російський слід у вірусній атаці
13.05.2017 14:39
Британське видання припускає, що масштабна вірусна атака є помстою за ракетний удар США по Сирії в минулому місяці
Фото: iStock/Global Images Ukraine
До поширення вірусу-здирника WannaCry, який влучив у тисячі комп'ютерів по всьому світу, може бути причетна банда кіберзлочинців, пов'язана з країною-агресором Росією. Передбачається, що масштабна вірусна атака є помстою за недавній ракетний удар США по Сирії, пише британське видання The Telegraph.
Як зазначає ЗМІ, 8 квітня 2017 року, на наступний день після нанесення США ракетного удару по сирійській авіабазі, "загадкова організація" під назвою Shadow Brokers оприлюднила "попередження" президенту Дональду Трампу. У заяві група ламаною англійською мовою звинуватила господаря Білого дому в тому, що він "відмовляється від людей, які його обрали", і стверджувала, що "втрачає віру" в нього.
На думку деяких експертів, є підстави вважати, що "Shadow Brokers пов'язані з російською владою", відзначає видання.
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Через деякий час група заявила про крадіжку нібито розробленого американським Агентством національної безпеки (АНБ) "кіберзброї", яка "дає безпрецедентний доступ" до всіх комп'ютерів, що використовують операційну систему Microsoft Windows. Передбачається, що згодом цей "інструмент" був використаний для злому десятків тисяч комп'ютерів по всьому світу і зараження їх вірусом-здирником WanaCrypt, або WannaCry.
Раніше сьогодні, 13 травня, повідомлялося, що влада США готова надати технічну підтримку в боротьбі з вірусом-здирником, в тому числі на міжнародному рівні.
Читайте також: Вірус-вимагач WCry: що відомо про хакерську атаку
Як зазначає ЗМІ, 8 квітня 2017 року, на наступний день після нанесення США ракетного удару по сирійській авіабазі, "загадкова організація" під назвою Shadow Brokers оприлюднила "попередження" президенту Дональду Трампу. У заяві група ламаною англійською мовою звинуватила господаря Білого дому в тому, що він "відмовляється від людей, які його обрали", і стверджувала, що "втрачає віру" в нього.
На думку деяких експертів, є підстави вважати, що "Shadow Brokers пов'язані з російською владою", відзначає видання.
Читайте також: Країни G7 об'єднаються в боротьбі з кіберзлочинністю - Reuters
Через деякий час група заявила про крадіжку нібито розробленого американським Агентством національної безпеки (АНБ) "кіберзброї", яка "дає безпрецедентний доступ" до всіх комп'ютерів, що використовують операційну систему Microsoft Windows. Передбачається, що згодом цей "інструмент" був використаний для злому десятків тисяч комп'ютерів по всьому світу і зараження їх вірусом-здирником WanaCrypt, або WannaCry.
Раніше сьогодні, 13 травня, повідомлялося, що влада США готова надати технічну підтримку в боротьбі з вірусом-здирником, в тому числі на міжнародному рівні.
Читайте також: Вірус-вимагач WCry: що відомо про хакерську атаку
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