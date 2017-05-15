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Макрон призначив прем'єр-міністра Франції

15.05.2017 16:32
Ім'я нового прем'єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер
Макрон призначив прем'єр-міністра Франції
Емманюель Макрон (фото - EPA)
Новий президент Франції Емманюель Макрон призначив прем'єр-міністра країни. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп. Про це оголосили в ефірі телеканалу BFM, повідомляє Європейська правда.

Ім'я нового прем'єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер.

"Заява була короткою - він лише оголосив рішення про призначення Філіпа прем'єром. Склад уряду оголосять завтра", - наголошується в повідомленні.

Новий прем'єр не буде представником соціалістів, Філіп є членом партії Республіканці і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів.

14 травня Емманюель Макрон офіційно оголошений президентом Франції.

8 травня 2017 року Макрон офіційно став переможцем виборів президента у Франції, отримавши 66,06% голосів у другому.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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