Макрон призначив прем'єр-міністра Франції
15.05.2017 16:32
Ім'я нового прем'єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер
Емманюель Макрон (фото - EPA)
Новий президент Франції Емманюель Макрон призначив прем'єр-міністра країни. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп. Про це оголосили в ефірі телеканалу BFM, повідомляє Європейська правда.
Ім'я нового прем'єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер.
"Заява була короткою - він лише оголосив рішення про призначення Філіпа прем'єром. Склад уряду оголосять завтра", - наголошується в повідомленні.
Новий прем'єр не буде представником соціалістів, Філіп є членом партії Республіканці і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів.
14 травня Емманюель Макрон офіційно оголошений президентом Франції.
8 травня 2017 року Макрон офіційно став переможцем виборів президента у Франції, отримавши 66,06% голосів у другому.
Читайте також: Чому Франція обрала Макрона: пояснюють французи
Ім'я нового прем'єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер.
"Заява була короткою - він лише оголосив рішення про призначення Філіпа прем'єром. Склад уряду оголосять завтра", - наголошується в повідомленні.
Новий прем'єр не буде представником соціалістів, Філіп є членом партії Республіканці і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів.
14 травня Емманюель Макрон офіційно оголошений президентом Франції.
8 травня 2017 року Макрон офіційно став переможцем виборів президента у Франції, отримавши 66,06% голосів у другому.
Читайте також: Чому Франція обрала Макрона: пояснюють французи
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