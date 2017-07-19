Екс-президенти Польщі заявили про початок диктатури в країні
19.07.2017 16:16
Валенса, Кваснєвський і Коморовський вважають, що реформа судової системи, яку проводить партія PiS Качинського, є шляхом до диктатури
Лех Валенса, Олександр Кваснєвський і Броніслав Коморовський (фото - EPA)
Три екс-президента Польщі вважають, що реформа судової системи, яку намагається провести в Польщі правляча партія Право і Справедливість (PiS) Ярослава Качинського, є шляхом до диктатури.
З відповідним відкритим зверненням до польської громади під назвою "Ми громадянки, ми громадяни" виступили Лех Валенса, Олександр Кваснєвський, Броніслав Коморовський, а також ряд громадських і політичних діячів країни. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Wyborcza.pl.
"Ми, громадяни, незважаючи на різницю поглядів між нами, незважаючи на партійну приналежність, піднімаємося на захист наших прав. Піднімаємося заради громадянської солідарності, яка народилася з найбільшого в історії Європи мирного повстання, польського серпня 1980 року. Ми боремося, оскільки програний бій за Верховний суд буде початком необмеженої тиранії і диктатури нинішнього уряду", - йдеться в зверненні президентів і активістів.
Як зазначають автори звернення, вони "разом об'єднуються в боротьбі проти Качинського, оскільки майбутні покоління не пробачать гріх байдужості і боягузтва".
Як інформувало агентство, партія Право і Справедливість (PiS) намагається провести судову реформу в Польщі, ініціюючи зміни до трьох законів - про Верховний суд, Національну судову раду і Суд загальної юрисдикції. Партія влади переконана, що реформа призведе до лікування судової гілки влади від патологій, а опозиція і більшість суддівського корпусу наполягають, що таким чином знищується незалежність судів.
У світлі протестів президент Польщі Дуда заявив, що накладе вето на закон про Верховний суд, якщо не будуть враховані його поправки до цього законопроекту, а також до закону про Національну судовому раді. У PiS задекларували, що поправки президента будуть враховані.
У Сеймі в середу продовжиться розгляд законопроекту про Верховний суд країни.
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Раніше Сенат Польщі і Сейм проголосували поправки в закон про Національну судовому раду і структуру судів. Згідно з нововведеннями, Верховний суд буде підкорятися міністерству юстиції, а в уряду буде більше впливу на призначення глав судів.
У неділю, 16 липня, в ряді міст Польщі пройшли акції протесту проти судової реформи.
З відповідним відкритим зверненням до польської громади під назвою "Ми громадянки, ми громадяни" виступили Лех Валенса, Олександр Кваснєвський, Броніслав Коморовський, а також ряд громадських і політичних діячів країни. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Wyborcza.pl.
"Ми, громадяни, незважаючи на різницю поглядів між нами, незважаючи на партійну приналежність, піднімаємося на захист наших прав. Піднімаємося заради громадянської солідарності, яка народилася з найбільшого в історії Європи мирного повстання, польського серпня 1980 року. Ми боремося, оскільки програний бій за Верховний суд буде початком необмеженої тиранії і диктатури нинішнього уряду", - йдеться в зверненні президентів і активістів.
Як зазначають автори звернення, вони "разом об'єднуються в боротьбі проти Качинського, оскільки майбутні покоління не пробачать гріх байдужості і боягузтва".
Як інформувало агентство, партія Право і Справедливість (PiS) намагається провести судову реформу в Польщі, ініціюючи зміни до трьох законів - про Верховний суд, Національну судову раду і Суд загальної юрисдикції. Партія влади переконана, що реформа призведе до лікування судової гілки влади від патологій, а опозиція і більшість суддівського корпусу наполягають, що таким чином знищується незалежність судів.
У світлі протестів президент Польщі Дуда заявив, що накладе вето на закон про Верховний суд, якщо не будуть враховані його поправки до цього законопроекту, а також до закону про Національну судовому раді. У PiS задекларували, що поправки президента будуть враховані.
У Сеймі в середу продовжиться розгляд законопроекту про Верховний суд країни.
Читайте також: Президент Польщі відмовився підписувати закон про судову реформу
Раніше Сенат Польщі і Сейм проголосували поправки в закон про Національну судовому раду і структуру судів. Згідно з нововведеннями, Верховний суд буде підкорятися міністерству юстиції, а в уряду буде більше впливу на призначення глав судів.
У неділю, 16 липня, в ряді міст Польщі пройшли акції протесту проти судової реформи.
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