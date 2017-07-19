Екс-президенти Польщі заявили про початок диктатури в країні

Валенса, Кваснєвський і Коморовський вважають, що реформа судової системи, яку проводить партія PiS Качинського, є шляхом до диктатури

Лех Валенса, Олександр Кваснєвський і Броніслав Коморовський (фото - EPA)





З відповідним відкритим зверненням до польської громади під назвою "Ми громадянки, ми громадяни" виступили Лех Валенса,



"Ми, громадяни, незважаючи на різницю поглядів між нами, незважаючи на партійну приналежність, піднімаємося на захист наших прав. Піднімаємося заради громадянської солідарності, яка народилася з найбільшого в історії Європи мирного повстання, польського серпня 1980 року. Ми боремося, оскільки програний бій за Верховний суд буде початком необмеженої тиранії і диктатури нинішнього уряду", - йдеться в зверненні президентів і активістів.



Як зазначають автори звернення, вони "разом об'єднуються в боротьбі проти Качинського, оскільки майбутні покоління не пробачать гріх байдужості і боягузтва".



Як інформувало агентство, партія Право і Справедливість (PiS) намагається провести судову реформу в Польщі, ініціюючи зміни до трьох законів - про Верховний суд, Національну судову раду і Суд загальної юрисдикції. Партія влади переконана, що реформа призведе до лікування судової гілки влади від патологій, а опозиція і більшість суддівського корпусу наполягають, що таким чином знищується незалежність судів.



У світлі протестів президент Польщі Дуда заявив, що накладе вето на закон про Верховний суд, якщо не будуть враховані його поправки до цього законопроекту, а також до закону про Національну судовому раді. У PiS задекларували, що поправки президента будуть враховані.



У Сеймі в середу продовжиться розгляд законопроекту про Верховний суд країни.



Читайте також:



Раніше Сенат Польщі і Сейм



У неділю, 16 липня, в ряді міст Польщі



Три екс-президента Польщі вважають, що реформа судової системи, яку намагається провести в Польщі правляча партія Право і Справедливість (PiS) Ярослава Качинського , є шляхом до диктатури.З відповідним відкритим зверненням до польської громади під назвою "Ми громадянки, ми громадяни" виступили Лех Валенса, Олександр Кваснєвський Броніслав Коморовський , а також ряд громадських і політичних діячів країни. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Wyborcza.pl "Ми, громадяни, незважаючи на різницю поглядів між нами, незважаючи на партійну приналежність, піднімаємося на захист наших прав. Піднімаємося заради громадянської солідарності, яка народилася з найбільшого в історії Європи мирного повстання, польського серпня 1980 року. Ми боремося, оскільки програний бій за Верховний суд буде початком необмеженої тиранії і диктатури нинішнього уряду", - йдеться в зверненні президентів і активістів.Як зазначають автори звернення, вони "разом об'єднуються в боротьбі проти Качинського, оскільки майбутні покоління не пробачать гріх байдужості і боягузтва".Як інформувало агентство, партія Право і Справедливість (PiS) намагається провести судову реформу в Польщі, ініціюючи зміни до трьох законів - про Верховний суд, Національну судову раду і Суд загальної юрисдикції. Партія влади переконана, що реформа призведе до лікування судової гілки влади від патологій, а опозиція і більшість суддівського корпусу наполягають, що таким чином знищується незалежність судів.У світлі протестів президент Польщі Дуда заявив, що накладе вето на закон про Верховний суд, якщо не будуть враховані його поправки до цього законопроекту, а також до закону про Національну судовому раді. У PiS задекларували, що поправки президента будуть враховані.У Сеймі в середу продовжиться розгляд законопроекту про Верховний суд країни.Читайте також: Президент Польщі відмовився підписувати закон про судову реформу Раніше Сенат Польщі і Сейм проголосували поправки в закон про Національну судовому раду і структуру судів. Згідно з нововведеннями, Верховний суд буде підкорятися міністерству юстиції, а в уряду буде більше впливу на призначення глав судів.У неділю, 16 липня, в ряді міст Польщі пройшли акції протесту проти судової реформи. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Twitter

Google+