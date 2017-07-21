Парламент Молдови вимагає від РФ вивести війська з Придністров'я
21.07.2017 15:17
У прийнятій молдавськими депутатами декларації присутність російських військ названо "загрозою для суверенітету, цілісності і незалежності" країни
Фото: EPA
Парламент Молдови прийняв декларацію з вимогою до держави-агресора Росії вивести війська з Придністров'я, контрольованого проросійськими сепаратистами. За документ проголосував 61 депутат, NOI.md.
Згідно з декларацією, перебування на території Молдови російських військ являє собою "загрозу для суверенітету, цілісності і незалежності" країни.
"Дислокація на території Молдови значної кількості зброї та боєприпасів з РФ є постійною загрозою на адресу країни", - йдеться в документі.
Депутати закликали міжнародних посередників і спостерігачів ініціювати "політичні дискусії про перетворення чинного миротворчого механізму в громадянську місію з міжнародним мандатом".
"Ми закликаємо РФ завершити виведення військ і боєприпасів з Придністров'я, звертаємося до всіх міжнародних організацій з проханням підтримати ініціативу, спрямовану на підтвердження суверенітету і державності Республіки Молдова", - йдеться в декларації.
Як повідомляє Publika.md, заяву приурочено до 25-ї річниці підписання угоди про врегулювання придністровського конфлікту. Депутати від Партії соціалістів, яку до недавнього часу очолював проросійський президент Ігор Додон, покинули зал засідань, назвавши декларацію провокацією.
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Сам Додон в своєму Facebook також засудив прийняття парламентом даного заяви. За його словами, такі дії "спрямовані на погіршення відносин з РФ" і "нагнітання обстановки в регіоні".
"Молдова є нейтральною державою, а рішення подібних питань має бути досягнуто виключно в рамках мирного і конструктивного підходу, без провокацій і в контексті об'єднання двох берегів Дністра, і жодним чином не за допомогою подібних провокаційних заяв", - заявив президент.
Російські війська в Придністров'ї офіційно входять до складу миротворчої місії, введеної в сепаратистський регіон після гарячої фази конфлікту в 1992 році. Також військові РФ охороняють збройові склади, що залишилися в Придністров'ї з часів СРСР. Приблизна чисельність угруповання - близько 1,7 тисяч осіб.
17 липня 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови.
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Згідно з декларацією, перебування на території Молдови російських військ являє собою "загрозу для суверенітету, цілісності і незалежності" країни.
"Дислокація на території Молдови значної кількості зброї та боєприпасів з РФ є постійною загрозою на адресу країни", - йдеться в документі.
Депутати закликали міжнародних посередників і спостерігачів ініціювати "політичні дискусії про перетворення чинного миротворчого механізму в громадянську місію з міжнародним мандатом".
"Ми закликаємо РФ завершити виведення військ і боєприпасів з Придністров'я, звертаємося до всіх міжнародних організацій з проханням підтримати ініціативу, спрямовану на підтвердження суверенітету і державності Республіки Молдова", - йдеться в декларації.
Як повідомляє Publika.md, заяву приурочено до 25-ї річниці підписання угоди про врегулювання придністровського конфлікту. Депутати від Партії соціалістів, яку до недавнього часу очолював проросійський президент Ігор Додон, покинули зал засідань, назвавши декларацію провокацією.
Читайте також: Молдова заборонила рух авто з придністровськими номерами
Сам Додон в своєму Facebook також засудив прийняття парламентом даного заяви. За його словами, такі дії "спрямовані на погіршення відносин з РФ" і "нагнітання обстановки в регіоні".
"Молдова є нейтральною державою, а рішення подібних питань має бути досягнуто виключно в рамках мирного і конструктивного підходу, без провокацій і в контексті об'єднання двох берегів Дністра, і жодним чином не за допомогою подібних провокаційних заяв", - заявив президент.
Російські війська в Придністров'ї офіційно входять до складу миротворчої місії, введеної в сепаратистський регіон після гарячої фази конфлікту в 1992 році. Також військові РФ охороняють збройові склади, що залишилися в Придністров'ї з часів СРСР. Приблизна чисельність угруповання - близько 1,7 тисяч осіб.
17 липня 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови.
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