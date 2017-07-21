Парламент Молдови вимагає від РФ вивести війська з Придністров'я

Парламент Молдови прийняв декларацію з вимогою до держави-агресора Росії вивести війська з Придністров'я, контрольованого проросійськими сепаратистами. За документ проголосував 61 депутат,

Згідно з декларацією, перебування на території Молдови російських військ являє собою "загрозу для суверенітету, цілісності і незалежності" країни.





"Дислокація на території Молдови значної кількості зброї та боєприпасів з РФ є постійною загрозою на адресу країни", - йдеться в документі.





Депутати закликали міжнародних посередників і спостерігачів ініціювати "політичні дискусії про перетворення чинного миротворчого механізму в громадянську місію з міжнародним мандатом".





"Ми закликаємо РФ завершити виведення військ і боєприпасів з Придністров'я, звертаємося до всіх міжнародних організацій з проханням підтримати ініціативу, спрямовану на підтвердження суверенітету і державності Республіки Молдова", - йдеться в декларації.





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