Посилення санкцій США проти РФ: подробиці законопроекту

Документ законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії і передбачає узгодження з Конгресом рішення президента про їх ослаблення





Крім того, згідно з документом, політика Вашингтона полягає в допомозі в реформуванні енергосектора України і зменшення залежності від російських енергоресурсів, а також в продовженні протидії реалізації проекту Північний потік-2.



Проект також законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії і створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом можливого рішення президента США про ослаблення санкцій.



Законодавчий акт передбачає можливість введення санкцій проти держпідприємств РФ в металургійній і гірничодобувній галузях і сфері залізничних перевезень, а також підсилює секторальні санкції проти російського фінансового сектора і енергетики.



Документом передбачено введення санкцій у зв'язку з діяльністю Москви в напрямку підриву кібербезпеки, проти осіб, відповідальних за порушення прав людини на окупованих РФ територіях і діючих в оборонних і розвідувальних інтересах Кремля.



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Серед іншого, законопроект передбачає введення санкцій проти осіб, які в значній мірі сприяли Росії в приватизації держактивів, а також проти іноземних фізичних і юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних можливостей режиму сирійського диктатора



Також Конгрес даними актом надав президенту право в координації з союзниками США ввести санкції проти фіз- і юросіб, що сприяють розвитку і обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.



Проект закону передбачає створення так званого Фонду для протидії російському впливу і виділяє в його бюджет $250 млн на 2018-2019 фінансові роки. На ініціативи з підтримки енергобезпеки України передбачено виділення $30 млн.



Підтримана нижньою палатою Конгресу законодавча ініціатива перед вступом в силу повинна бути схвалена Сенатом і підписана президентом, відзначили в українському посольстві.



25 липня 2017 Палата представників США



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Схвалений Палатою представників США законопроект про посилення санкцій проти Росії чітко визначає в якості політики Штатів підтримку України у відновленні її суверенітету і територіальної цілісності, осуд і протидію всім дестабілізуючим зусиллям РФ в Україні, невизнання влади Росії над окупованих Кримом або відторгнення будь-якої частини української території з використанням військової сили. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.Крім того, згідно з документом, політика Вашингтона полягає в допомозі в реформуванні енергосектора України і зменшення залежності від російських енергоресурсів, а також в продовженні протидії реалізації проекту Північний потік-2.Проект також законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії і створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом можливого рішення президента США про ослаблення санкцій.Законодавчий акт передбачає можливість введення санкцій проти держпідприємств РФ в металургійній і гірничодобувній галузях і сфері залізничних перевезень, а також підсилює секторальні санкції проти російського фінансового сектора і енергетики.Документом передбачено введення санкцій у зв'язку з діяльністю Москви в напрямку підриву кібербезпеки, проти осіб, відповідальних за порушення прав людини на окупованих РФ територіях і діючих в оборонних і розвідувальних інтересах Кремля.Читайте також: Трамп підтримує посилення санкцій проти Росії - Білий дім Серед іншого, законопроект передбачає введення санкцій проти осіб, які в значній мірі сприяли Росії в приватизації держактивів, а також проти іноземних фізичних і юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних можливостей режиму сирійського диктатора Башара Асада Також Конгрес даними актом надав президенту право в координації з союзниками США ввести санкції проти фіз- і юросіб, що сприяють розвитку і обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.Проект закону передбачає створення так званого Фонду для протидії російському впливу і виділяє в його бюджет $250 млн на 2018-2019 фінансові роки. На ініціативи з підтримки енергобезпеки України передбачено виділення $30 млн.Підтримана нижньою палатою Конгресу законодавча ініціатива перед вступом в силу повинна бути схвалена Сенатом і підписана президентом, відзначили в українському посольстві.25 липня 2017 Палата представників США підтримала введення нових фінансових санкцій проти Росії, КНДР і Ірану. Законопроект забороняє американському президенту скасовувати або пом'якшувати санкції без згоди парламенту. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



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