Санкції США проти РФ: Єврокомісія готова захищати інтереси ЄС
26.07.2017 16:01
В Єврокомісії висловили стурбованість санкціями проти РФ, затвердженими напередодні в Конгресі США
Фото: ЕРА
Єврокомісія висловила стурбованість твердженням в Конгресі США законопроекту про посилення санкцій проти Російської Федерації через можливий впливу санкцій на енергетичну незалежність ЄС. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
"Законопроект, схвалений Палатою представників США, демонструє, що враховується ряд цих (енергетичних - ред.) Проблем. Проте, він передбачає введення санкцій стосовно будь-якої компанії (в тому числі і європейської), яка вносить вклад в розробку, технічне обслуговування, модернізацію або ремонт трубопроводів для експорту електроенергії Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.
Єврокомісія підкреслює важливість санкцій проти РФ і констатує, що в законопроект внесено низку раніше висловлених зауважень ЄС, однак його прийняття як і раніше може привести до негативних наслідків.
"Ось чому Комісія сьогодні зробила висновок про те, що, якщо наші проблеми не будуть прийняті до уваги досить, ми готові діяти належним чином у рамках питання. "Америка в першу чергу" не може означати, що інтереси Європи - в останню чергу", - підкреслив він.
Раніше сьогодні в Конгресі відбулося голосування. Посилення санкцій підтримала переважна більшість: 419 конгресменів проти трьох.
"Законопроект, схвалений Палатою представників США, демонструє, що враховується ряд цих (енергетичних - ред.) Проблем. Проте, він передбачає введення санкцій стосовно будь-якої компанії (в тому числі і європейської), яка вносить вклад в розробку, технічне обслуговування, модернізацію або ремонт трубопроводів для експорту електроенергії Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.
Єврокомісія підкреслює важливість санкцій проти РФ і констатує, що в законопроект внесено низку раніше висловлених зауважень ЄС, однак його прийняття як і раніше може привести до негативних наслідків.
Читайте також: Посилення санкцій США проти РФ: подробиці законопроекту"ЄС повністю прихильний режиму санкцій у відношенні Росії. Однак єдність G7 щодо санкцій і тісної координації між союзниками лежить в основі забезпечення повного здійснення Мінських угод. Це основна мета ЄС і США. Американський законопроект може мати ненавмисні односторонні наслідки, які впливають на інтереси енергетичної безпекової політики ЄС", - заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
"Ось чому Комісія сьогодні зробила висновок про те, що, якщо наші проблеми не будуть прийняті до уваги досить, ми готові діяти належним чином у рамках питання. "Америка в першу чергу" не може означати, що інтереси Європи - в останню чергу", - підкреслив він.
Раніше сьогодні в Конгресі відбулося голосування. Посилення санкцій підтримала переважна більшість: 419 конгресменів проти трьох.
Читайте також: Трамп підтримує посилення санкцій проти Росії - Білий дім
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