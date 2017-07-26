Санкції США проти РФ: Єврокомісія готова захищати інтереси ЄС

Єврокомісія висловила стурбованість твердженням в Конгресі США законопроекту про посилення санкцій проти Російської Федерації через можливий впливу санкцій на енергетичну незалежність ЄС.





Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Законопроект, схвалений Палатою представників США, демонструє, що враховується ряд цих (енергетичних - ред.) Проблем. Проте, він передбачає введення санкцій стосовно будь-якої компанії (в тому числі і європейської), яка вносить вклад в розробку, технічне обслуговування

, модернізацію або ремонт трубопроводів для експорту електроенергії Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.





Єврокомісія підкреслює важливість санкцій проти РФ і констатує, що в законопроект внесено низку раніше висловлених зауважень ЄС, однак його прийняття як і раніше може привести до негативних наслідків.



