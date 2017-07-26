Берлін і Париж про санкції США проти РФ: неприпустимо і незаконно
26.07.2017 16:55
Представник МЗС Німеччини заявив, що новими санкції проти РФ США досягає власні економічні цілі. У Парижі санкції назвали незаконними
Фото: ЕРА
Берлін стурбований посиленням санкцій США проти РФ, затвердженим напередодні Конгресом, заявив речник МЗС Німеччини Мартін Шефер, передає Deutsche Welle.
Берлін заявляє, що посилення санкцій США проти РФ заради досягнення власних економічних цілей - це неприпустимо.
За словами Шефера, Берлін і Брюссель згодні співпрацювати з Вашингтоном у питанні санкцій, особливотих, що стосуються анексії Криму і кризи в Україні. Однак наголосив, що США слід узгоджувати санкції проти РФ з партнерами в ЄС.
У Міністерстві закордонних справ Франції, в свою чергу, заявили, що нові санкції США проти Росії, КНДР і Північної Кореї суперечать міжнародному праву через їх екстратериторіальні охоплення, передає Reuters.
Раніше сьогодні затверджений законопроект про посилення санкцій розкритикувала також Єврокомісія.
Читайте також: Посилення санкцій США проти РФ: подробиці законопроекту
Берлін заявляє, що посилення санкцій США проти РФ заради досягнення власних економічних цілей - це неприпустимо.
За словами Шефера, Берлін і Брюссель згодні співпрацювати з Вашингтоном у питанні санкцій, особливотих, що стосуються анексії Криму і кризи в Україні. Однак наголосив, що США слід узгоджувати санкції проти РФ з партнерами в ЄС.
У Міністерстві закордонних справ Франції, в свою чергу, заявили, що нові санкції США проти Росії, КНДР і Північної Кореї суперечать міжнародному праву через їх екстратериторіальні охоплення, передає Reuters.
Раніше сьогодні затверджений законопроект про посилення санкцій розкритикувала також Єврокомісія.
Читайте також: Посилення санкцій США проти РФ: подробиці законопроекту
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Новости партнеров