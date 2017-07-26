Берлін і Париж про санкції США проти РФ: неприпустимо і незаконно

Берлін стурбований посиленням санкцій США проти РФ, затвердженим напередодні Конгресом, заявив речник МЗС Німеччини Мартін Шефер, передає

Берлін заявляє, що посилення санкцій США проти РФ заради досягнення власних економічних цілей - це неприпустимо.





За словами Шефера, Берлін і Брюссель згодні співпрацювати з Вашингтоном у питанні санкцій, особливотих, що стосуються анексії Криму і кризи в Україні.

Однак наголосив, що США слід узгоджувати санкції проти РФ з партнерами в ЄС.





У Міністерстві закордонних справ Франції, в свою чергу, заявили, що нові санкції США проти Росії, КНДР і Північної Кореї суперечать міжнародному праву через їх екстратериторіальні охоплення, передає