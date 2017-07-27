У Сенаті США дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії

Верхня палата Конгресу може схвалити документ вже на цьому тижні

У Сенаті США дійшли згоди щодо законопроекту про посилення санкцій проти країни-агресора Росії. Проект може бути схвалений сенаторами вже на цьому тижні, повідомляє





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