У Сенаті США дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії
27.07.2017 11:01
Верхня палата Конгресу може схвалити документ вже на цьому тижні
Фото: EPA
У Сенаті США дійшли згоди щодо законопроекту про посилення санкцій проти країни-агресора Росії. Проект може бути схвалений сенаторами вже на цьому тижні, повідомляє Reuters.
"Я радий повідомити, що ми дійшли згоди, що дозволяє нам передати законопроект про санкції на стіл президенту", - сказав глава сенатського комітету із закордонних справ Боб Коркер, додавши, що верхня палата Конгресу має намір схвалити документ.
26 липня 2017 Палата представників Конгресу підтримала введення нових фінансових санкцій проти Росії, КНДР і Ірану. Законопроект, зокрема, забороняє президенту США скасовувати або пом'якшувати санкції без згоди конгресменів.
Раніше сьогодні, 27 липня, повідомлялося, що в Білому домі розраховують на внесення в проект закону про санкції змін.
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"Я радий повідомити, що ми дійшли згоди, що дозволяє нам передати законопроект про санкції на стіл президенту", - сказав глава сенатського комітету із закордонних справ Боб Коркер, додавши, що верхня палата Конгресу має намір схвалити документ.
26 липня 2017 Палата представників Конгресу підтримала введення нових фінансових санкцій проти Росії, КНДР і Ірану. Законопроект, зокрема, забороняє президенту США скасовувати або пом'якшувати санкції без згоди конгресменів.
Раніше сьогодні, 27 липня, повідомлялося, що в Білому домі розраховують на внесення в проект закону про санкції змін.
Читайте також: Новий режим санкцій США проти Росії: чи вигідний він Україні
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