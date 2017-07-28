Росія у відповідь ввела санкції проти американських дипломатів
28.07.2017 13:18
Росія зажадала скоротити число співробітників в диппредставництвах США на території РФ
Фото: kremlin.ru
Росія вимагає, щоб США вжили заходів для скорочення кількості американських дипломатів в РФ і технічного персоналу до 455 осіб. Про це йдеться в заяві російського МЗС.
"Пропонуємо американській стороні до 1 вересня (2017 року, - ред.) привести кількість дипломатичних і технічних співробітників, які працюють в посольстві США в Москві, в генеральних консульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці, в точну відповідність з числом російських дипломатів і співробітників технічного персоналу, які знаходяться в США. Це означає, що загальна кількість персоналу, зайнятого в американських дипломатичних і консульських установах в РФ, скорочується до 455 осіб", - йдеться в заяві.
Також російська сторона припиняє з 1 серпня використання посольством США в Росії всіх складських приміщень на Дорожній вулиці в Москві і дачі в Срібному бору.
26 липня Палата представників Конгресу, а 28 липня і Сенат, підтримали введення нових фінансових санкцій проти Росії, КНДР і Ірану. Президент РФ Володимир Путін пригрозив відповідними заходами.
"Пропонуємо американській стороні до 1 вересня (2017 року, - ред.) привести кількість дипломатичних і технічних співробітників, які працюють в посольстві США в Москві, в генеральних консульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці, в точну відповідність з числом російських дипломатів і співробітників технічного персоналу, які знаходяться в США. Це означає, що загальна кількість персоналу, зайнятого в американських дипломатичних і консульських установах в РФ, скорочується до 455 осіб", - йдеться в заяві.
Також російська сторона припиняє з 1 серпня використання посольством США в Росії всіх складських приміщень на Дорожній вулиці в Москві і дачі в Срібному бору.
26 липня Палата представників Конгресу, а 28 липня і Сенат, підтримали введення нових фінансових санкцій проти Росії, КНДР і Ірану. Президент РФ Володимир Путін пригрозив відповідними заходами.
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