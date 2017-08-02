У Reuters підрахували втрати російських солдатів в Сирії

У Сирії з початку 2017 року загинули 40 російських військовослужбовців, хоча Міноборони РФ говорить тільки про десять убитих. Про це повідомляє агентство

Агентство веде підрахунки, з огляду на повідомлення від сімей і друзів загиблих росіян і дані від місцевих чиновників.

За їхніми даними, з 40 убитих 21 осіб - контрактники, а 17 чоловік були солдатами.

Статус ще двох залишається невідомим.





Число загиблих за сім місяців військової кампанії свідчить про значне зростання швидкості втрат в Сирії, так як за попередні 15 місяців загинули всього 36 російських військових і підрядників.





Дані можуть бути занижені, оскільки командири заохочують сім'ї загиблих мовчати.

Про це розповіли на умовах анонімності родичі і друзі кількох загиблих в Сирії росіян.



