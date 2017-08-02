У Reuters підрахували втрати російських солдатів в Сирії
02.08.2017 11:12
Статистика агентства складена за повідомленнями від сімей і друзів убитих, а також за даними від чиновників на місцях
Фото: EPA
У Сирії з початку 2017 року загинули 40 російських військовослужбовців, хоча Міноборони РФ говорить тільки про десять убитих. Про це повідомляє агентство Reuters.
Агентство веде підрахунки, з огляду на повідомлення від сімей і друзів загиблих росіян і дані від місцевих чиновників. За їхніми даними, з 40 убитих 21 осіб - контрактники, а 17 чоловік були солдатами. Статус ще двох залишається невідомим.
Число загиблих за сім місяців військової кампанії свідчить про значне зростання швидкості втрат в Сирії, так як за попередні 15 місяців загинули всього 36 російських військових і підрядників.
Дані можуть бути занижені, оскільки командири заохочують сім'ї загиблих мовчати. Про це розповіли на умовах анонімності родичі і друзі кількох загиблих в Сирії росіян.
Ще в березні 2017 року агентство Reuters повідомляло, що обмежений контингент російських військ в Сирії з кінця січня 2017 року втратив убитими втричі більше солдатів, ніж про це повідомляли офіційні представники військового керівництва в Кремлі.
Агентство веде підрахунки, з огляду на повідомлення від сімей і друзів загиблих росіян і дані від місцевих чиновників. За їхніми даними, з 40 убитих 21 осіб - контрактники, а 17 чоловік були солдатами. Статус ще двох залишається невідомим.
Число загиблих за сім місяців військової кампанії свідчить про значне зростання швидкості втрат в Сирії, так як за попередні 15 місяців загинули всього 36 російських військових і підрядників.
Дані можуть бути занижені, оскільки командири заохочують сім'ї загиблих мовчати. Про це розповіли на умовах анонімності родичі і друзі кількох загиблих в Сирії росіян.
Ще в березні 2017 року агентство Reuters повідомляло, що обмежений контингент російських військ в Сирії з кінця січня 2017 року втратив убитими втричі більше солдатів, ніж про це повідомляли офіційні представники військового керівництва в Кремлі.
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