Трамп і віце-президент США по-різному дивляться на Росію - NYТ

Вдалині від хаосу і какофонії вашингтонських суперечок про політику щодо РФ американський віце-президент

На жаль, ці настрої не особливо розділяє той, на кого Пенс працює в Білому домі, пише в редакційній статті "Чиєму посланню щодо Росії вірити?"

Вчора, 1 серпня, Пенс похвалив Грузію за розвиток демократії після розпаду Радянського Союзу, підкресливши, що російські танки і раніше знаходяться в Південній Осетії, хоча з дня вторгнення в Грузію пройшло вже дев'ять років.

За день до того віце-президент США сказав лідерам країн Балтії з НАТО, що США твердо стоять за ст.

5 статуту Альянсу про колективну оборону.

Він не залишив сумнівів, що вважає НАТО вкрай важливим об'єднанням саме зараз, "чим будь-коли після падіння комунізму".





Пенс, пише NYT, в традиційному дусі американських поглядів на РФ звинуватив "непередбачуваного сусіда на сході" в агресивних діях, що дестабілізують ситуацію в сусідніх країнах.





"На тлі зростання агресії Росії і погіршення її відносин з Вашингтоном ця поїздка, як і візит глав Пентагону і Держдепу в Україну трохи раніше, посилає дуже важливий сигнал союзникам і партнерам, які живуть в тіні Росії", - вважають журналісти.





Як пише джерело, більшість чиновників в Білому домі, хто працює в секторі безпеки, поділяють думку Пенса щодо Москви і вважають її головним ворогом США.

Цю стурбованість зміцнює намір РФ відправити 100-тисячне угруповання військ до східного флангу НАТО в ході навчань Захід-2017.





NYT вказує на те, що під час візиту в Східну Європу віце-президент США запевняв слухачів, що говорить як від себе особисто, так і від імені президента