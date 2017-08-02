Трамп і віце-президент США по-різному дивляться на Росію - NYТ
02.08.2017 13:19
Видання пише, що американському лідеру пора сформувати адекватний підхід, який переконає Путіна, союзників США і американців - він знає, що робить
Майкл Пенс і Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Вдалині від хаосу і какофонії вашингтонських суперечок про політику щодо РФ американський віце-президент Майкл Пенс на тижні зробив досить чіткі заяви під час візиту в Східну Європу: він нахвалював старих союзників і запевняв у готовності Америки захищати демократичні нації від тих країн, які їх дестабілізують . На жаль, ці настрої не особливо розділяє той, на кого Пенс працює в Білому домі, пише в редакційній статті "Чиєму посланню щодо Росії вірити?" американське видання
New York Times.
Вчора, 1 серпня, Пенс похвалив Грузію за розвиток демократії після розпаду Радянського Союзу, підкресливши, що російські танки і раніше знаходяться в Південній Осетії, хоча з дня вторгнення в Грузію пройшло вже дев'ять років. За день до того віце-президент США сказав лідерам країн Балтії з НАТО, що США твердо стоять за ст. 5 статуту Альянсу про колективну оборону. Він не залишив сумнівів, що вважає НАТО вкрай важливим об'єднанням саме зараз, "чим будь-коли після падіння комунізму".
Пенс, пише NYT, в традиційному дусі американських поглядів на РФ звинуватив "непередбачуваного сусіда на сході" в агресивних діях, що дестабілізують ситуацію в сусідніх країнах.
"На тлі зростання агресії Росії і погіршення її відносин з Вашингтоном ця поїздка, як і візит глав Пентагону і Держдепу в Україну трохи раніше, посилає дуже важливий сигнал союзникам і партнерам, які живуть в тіні Росії", - вважають журналісти.
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Як пише джерело, більшість чиновників в Білому домі, хто працює в секторі безпеки, поділяють думку Пенса щодо Москви і вважають її головним ворогом США. Цю стурбованість зміцнює намір РФ відправити 100-тисячне угруповання військ до східного флангу НАТО в ході навчань Захід-2017.
NYT вказує на те, що під час візиту в Східну Європу віце-президент США запевняв слухачів, що говорить як від себе особисто, так і від імені президента Дональда Трампа.
"Але те, що він це сказав, що не робить його заяви реальними, - підкреслює редакція. - Трамп продовжує підривати такі запевнення висловлюваннями і вчинками, і таку непослідовну політику Путін і союзники (США, - ред.) можуть порахувати слабкістю або невизначеністю, що зовсім не в інтересах Америки".
Автори статті відзначили, що в ході візиту до Польщі Трамп запевняв в готовності США виконати колективну оборону в НАТО, проте засумнівалися в тому, що господареві Білого дому можна в цьому вірити, так як "сказано це було вимушено, під тиском і після періоду агресивної риторики щодо НАТО".
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Також NYT не поділяє ентузіазму Пенса і грузинської влади, яка сподівається привести країну до складу НАТО, так як "є сумніви, що Трамп стане ризикувати погіршенням відносин з Путіним".
"Підозри в відношення поглядів Трампа по Росії постійно посилюються. Крім того, він все ще ніяк не відреагував на рішення Путіна про скорочення штату посольства США на 755 співробітників і конфіскації двох об'єктів нерухомості у американських дипломатів... Підозріле затягування з підписанням закону Конгресу про введення більш жорстких, але необхідних санкцій проти Росії, також викликає певні питання", - пише видання.
Бажання Трампа поліпшити відносини з Росією гідне похвали, відзначають в редакції, проте йому для початку варто сформувати твердий, послідовний і адекватний підхід, який переконає Путіна, союзників США і американців в тому, що президент знає, що робить, і що у нього немає розбіжностей зі своєю командою.
Читайте також: Меттіс: США повинні вести переговори з Росією з позиції сили
New York Times.
Вчора, 1 серпня, Пенс похвалив Грузію за розвиток демократії після розпаду Радянського Союзу, підкресливши, що російські танки і раніше знаходяться в Південній Осетії, хоча з дня вторгнення в Грузію пройшло вже дев'ять років. За день до того віце-президент США сказав лідерам країн Балтії з НАТО, що США твердо стоять за ст. 5 статуту Альянсу про колективну оборону. Він не залишив сумнівів, що вважає НАТО вкрай важливим об'єднанням саме зараз, "чим будь-коли після падіння комунізму".
Пенс, пише NYT, в традиційному дусі американських поглядів на РФ звинуватив "непередбачуваного сусіда на сході" в агресивних діях, що дестабілізують ситуацію в сусідніх країнах.
"На тлі зростання агресії Росії і погіршення її відносин з Вашингтоном ця поїздка, як і візит глав Пентагону і Держдепу в Україну трохи раніше, посилає дуже важливий сигнал союзникам і партнерам, які живуть в тіні Росії", - вважають журналісти.
Читайте також: Пенс: США будуть залучати Росію до відповідальності
Як пише джерело, більшість чиновників в Білому домі, хто працює в секторі безпеки, поділяють думку Пенса щодо Москви і вважають її головним ворогом США. Цю стурбованість зміцнює намір РФ відправити 100-тисячне угруповання військ до східного флангу НАТО в ході навчань Захід-2017.
NYT вказує на те, що під час візиту в Східну Європу віце-президент США запевняв слухачів, що говорить як від себе особисто, так і від імені президента Дональда Трампа.
"Але те, що він це сказав, що не робить його заяви реальними, - підкреслює редакція. - Трамп продовжує підривати такі запевнення висловлюваннями і вчинками, і таку непослідовну політику Путін і союзники (США, - ред.) можуть порахувати слабкістю або невизначеністю, що зовсім не в інтересах Америки".
Автори статті відзначили, що в ході візиту до Польщі Трамп запевняв в готовності США виконати колективну оборону в НАТО, проте засумнівалися в тому, що господареві Білого дому можна в цьому вірити, так як "сказано це було вимушено, під тиском і після періоду агресивної риторики щодо НАТО".
Читайте також: США вважають дії Росії однією з головних загроз світу
Також NYT не поділяє ентузіазму Пенса і грузинської влади, яка сподівається привести країну до складу НАТО, так як "є сумніви, що Трамп стане ризикувати погіршенням відносин з Путіним".
"Підозри в відношення поглядів Трампа по Росії постійно посилюються. Крім того, він все ще ніяк не відреагував на рішення Путіна про скорочення штату посольства США на 755 співробітників і конфіскації двох об'єктів нерухомості у американських дипломатів... Підозріле затягування з підписанням закону Конгресу про введення більш жорстких, але необхідних санкцій проти Росії, також викликає певні питання", - пише видання.
Бажання Трампа поліпшити відносини з Росією гідне похвали, відзначають в редакції, проте йому для початку варто сформувати твердий, послідовний і адекватний підхід, який переконає Путіна, союзників США і американців в тому, що президент знає, що робить, і що у нього немає розбіжностей зі своєю командою.
Читайте також: Меттіс: США повинні вести переговори з Росією з позиції сили
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