Трамп схвалив посилення санкцій США проти Росії
02.08.2017 17:57
Президент США підписав закон про посилення санкцій проти РФ, незважаючи на критику з боку ЄС
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Американський президент Дональд Трамп поставив підпис під текстом закону про введення нових санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє Reutersз посиланням на представників Білого дому.
26 липня 2017 Палата представників Конгресу США підтримала введення нових фінансових санкцій проти РФ, КНДР і Ірану. Законопроект забороняє скасовувати або пом'якшувати санкції без згоди Конгресу.
Єврокомісія висловила стурбованість таким кроком США через можливий вплив санкцій на енергетичну незалежність ЄС. Брюссель заявляв, що готує заходи, якщо законопроект все таки затвердять.
Читайте також: Новий режим санкцій США проти Росії: чи вигідний він Україні
26 липня 2017 Палата представників Конгресу США підтримала введення нових фінансових санкцій проти РФ, КНДР і Ірану. Законопроект забороняє скасовувати або пом'якшувати санкції без згоди Конгресу.
Єврокомісія висловила стурбованість таким кроком США через можливий вплив санкцій на енергетичну незалежність ЄС. Брюссель заявляв, що готує заходи, якщо законопроект все таки затвердять.
Читайте також: Новий режим санкцій США проти Росії: чи вигідний він Україні
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