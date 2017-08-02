Трамп схвалив посилення санкцій США проти Росії

Президент США підписав закон про посилення санкцій проти РФ, незважаючи на критику з боку ЄС

Американський президент

Дональд Трамп поставив підпис під текстом закону про введення нових санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє

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