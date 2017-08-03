Трамп: У погіршенні відносин США з Росією винен Конгрес

Президент США заявив, що відносини з РФ "на дуже низькому рівні і є дуже небезпечними", а "подякувати" за це можна Конгресові

Американський президент Дональд Трамп заявив, що за погіршення відносин між США і Росією "можна подякувати" Конгресу. Про це він написав у своєму Twitter.

"Наші відносини з Росією перебувають на дуже низькому рівні і є дуже небезпечними. Ви можете подякувати Конгресу, тим же людям, які навіть не можуть дати нам HCare (healthcare - система охорони здоров'я - ред.)!", - написав він.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 серпня 2017 р.

2 серпня Трамп підписав закон про посилення санкцій проти РФ, Ірану та КНДР. Але пізніше в одному з двох опублікованих повідомлень він заявив, що вважає цей закон помилковим і антиконституційним.

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