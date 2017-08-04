Сенат США позбавив Трампа права призначати чиновників

Сенат США позбавив американського президента

Про це повідомляє агентство

Була застосовано процедурний виверт, суть якого полягає в тому, що під час канікул сенаторів будуть проводитися короткі формальні засідання - нібито Сенат продовжує свою роботу.





Політики пішли на такий крок після недавньої критики Трампа на адресу генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Президент заявив, що ніколи б не призначив генпрокурором Сешнас, якби знав, що той відмовиться від курирування розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори.

У Вашингтоні пішли чутки, що під час канікул Сенату Трамп може відправити його у відставку і замінити кимось іншим.





За словами республіканця Ліндсі Грема в NBC News, якщо Трамп звільнить Сешнса, "почнеться справжнє пекло".

Помічники генпрокурора США відповіли Білому дому, що Сешнс не збирається у відставку.



