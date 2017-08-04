Сенат США позбавив Трампа права призначати чиновників
04.08.2017 16:41
Американські законодавці скористалися процедурним прийомом, щоб обмежити президента США в діях в їх відсутність
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Сенат США позбавив американського президента Дональда Трампа можливості призначати нових чиновників в період, поки законодавці перебувають на серпневих канікул. Про це повідомляє агентство Голос Америки.
Була застосовано процедурний виверт, суть якого полягає в тому, що під час канікул сенаторів будуть проводитися короткі формальні засідання - нібито Сенат продовжує свою роботу.
Політики пішли на такий крок після недавньої критики Трампа на адресу генерального прокурора Джеффа Сешнса. Президент заявив, що ніколи б не призначив генпрокурором Сешнас, якби знав, що той відмовиться від курирування розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори. У Вашингтоні пішли чутки, що під час канікул Сенату Трамп може відправити його у відставку і замінити кимось іншим.
За словами республіканця Ліндсі Грема в NBC News, якщо Трамп звільнить Сешнса, "почнеться справжнє пекло". Помічники генпрокурора США відповіли Білому дому, що Сешнс не збирається у відставку.
Читайте також: На тлі Росії. Дональд Трамп і прокляття Кремля
Була застосовано процедурний виверт, суть якого полягає в тому, що під час канікул сенаторів будуть проводитися короткі формальні засідання - нібито Сенат продовжує свою роботу.
Політики пішли на такий крок після недавньої критики Трампа на адресу генерального прокурора Джеффа Сешнса. Президент заявив, що ніколи б не призначив генпрокурором Сешнас, якби знав, що той відмовиться від курирування розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори. У Вашингтоні пішли чутки, що під час канікул Сенату Трамп може відправити його у відставку і замінити кимось іншим.
За словами республіканця Ліндсі Грема в NBC News, якщо Трамп звільнить Сешнса, "почнеться справжнє пекло". Помічники генпрокурора США відповіли Білому дому, що Сешнс не збирається у відставку.
Читайте також: На тлі Росії. Дональд Трамп і прокляття Кремля
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