Пенс відхрещується від чуток про підсиджування Трампа до виборів
07.08.2017 13:43
Віце-президент США заперечує, що має намір зайняти крісло Трампа, називаючи статтю в NYT "черговою спробою внести розбрат в адміністрацію"
Дональд Трамп і Майкл Пенс (фото - ЕРА)
Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що припущення ЗМІ про те, що він готується до президентських виборів 2020 року, "ганебне і образливе". Такою була його реакція на публікацію в газеті New York Times про те, що деякі республіканці нібито мають намір сформувати "тіньову кампанію" без відома чинного президента Дональда Трампа, пише Reuters.
У статті йдеться про те, що кілька радників Пенса "вже натякнули партійним донорам, що він збирається обиратися, якщо Трамп не піде на другий термін". Також NYT стверджує, що віце-президент США не тільки зберіг повний політичний календар, а й створив свою власну незалежну базу, в тому числі політичну групу зі збору коштів під назвою "Комітет Великої Америки".
Пенс, однак, в дусі боса назвав статтю "фейковими новинами" і сказав, що вся його команда зосереджена на просуванні порядку денного Трампа і його переобрання в 2020-му.
"Твердження в цій статті категорично помилкові і являють собою не більш ніж чергову спробу ЗМІ внести розбрат в адміністрацію", - сказав він.
Проте, видання наполягає на правдивості своїх джерел. "Ми впевнені в точності наших звітів і дозволимо реальності говорити самій за себе", - повідомив прес-секретар New York Times.
За даними ЗМІ, у Пенса хороші відносини з консервативними політичними групами і деякими великими донорами Республіканської партії, включно з братами-мільярдерами Чарльзом і Девідом Кохами. Незважаючи на те, що віце-президент лояльний Трампу, останнім часом у міру просування розслідування втручання РФ у вибори в США він дистанціювався від Трампа, пише видання.
Старший радник Білого дому Келліанн Конуей також відкинула ідею про те, що Пенс намір йти в президенти через три роки. "Абсолютно вірно: віце-президент готується до 2020 року - для переобрання на пост віце-президента", - сказала вона.
Дивіться також: Конгрес проти Путіна і "дволикий Трамп": карикатура про РФ і США
7 липня 2017 року на полях саміту G20 в Гамбурзі пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. На вітальній церемонії лідери країн потиснули руки. Через три тижні після цього Трамп підписав закон про новий пакет санкцій проти РФ. У Кремлі заговорили про "торгову війну".
Бажання Трампа поліпшити відносини з Росією гідно похвали, зазначає New York Times, проте йому для початку варто сформувати твердий, послідовний і адекватний підхід, який переконає Путіна, союзників США і американців в тому, що президент знає, що робить, і що у нього немає розбіжностей зі своєю командою.
У статті йдеться про те, що кілька радників Пенса "вже натякнули партійним донорам, що він збирається обиратися, якщо Трамп не піде на другий термін". Також NYT стверджує, що віце-президент США не тільки зберіг повний політичний календар, а й створив свою власну незалежну базу, в тому числі політичну групу зі збору коштів під назвою "Комітет Великої Америки".
Пенс, однак, в дусі боса назвав статтю "фейковими новинами" і сказав, що вся його команда зосереджена на просуванні порядку денного Трампа і його переобрання в 2020-му.
"Твердження в цій статті категорично помилкові і являють собою не більш ніж чергову спробу ЗМІ внести розбрат в адміністрацію", - сказав він.
Проте, видання наполягає на правдивості своїх джерел. "Ми впевнені в точності наших звітів і дозволимо реальності говорити самій за себе", - повідомив прес-секретар New York Times.
За даними ЗМІ, у Пенса хороші відносини з консервативними політичними групами і деякими великими донорами Республіканської партії, включно з братами-мільярдерами Чарльзом і Девідом Кохами. Незважаючи на те, що віце-президент лояльний Трампу, останнім часом у міру просування розслідування втручання РФ у вибори в США він дистанціювався від Трампа, пише видання.
Старший радник Білого дому Келліанн Конуей також відкинула ідею про те, що Пенс намір йти в президенти через три роки. "Абсолютно вірно: віце-президент готується до 2020 року - для переобрання на пост віце-президента", - сказала вона.
Дивіться також: Конгрес проти Путіна і "дволикий Трамп": карикатура про РФ і США
7 липня 2017 року на полях саміту G20 в Гамбурзі пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. На вітальній церемонії лідери країн потиснули руки. Через три тижні після цього Трамп підписав закон про новий пакет санкцій проти РФ. У Кремлі заговорили про "торгову війну".
Бажання Трампа поліпшити відносини з Росією гідно похвали, зазначає New York Times, проте йому для початку варто сформувати твердий, послідовний і адекватний підхід, який переконає Путіна, союзників США і американців в тому, що президент знає, що робить, і що у нього немає розбіжностей зі своєю командою.
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