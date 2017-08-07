Пенс відхрещується від чуток про підсиджування Трампа до виборів

Віце-президент США заперечує, що має намір зайняти крісло Трампа, називаючи статтю в NYT "черговою спробою внести розбрат в адміністрацію"





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