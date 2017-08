Пенс відхрещується від чуток про підсиджування Трампа до виборів

Віце-президент США заперечує, що має намір зайняти крісло Трампа, називаючи статтю в NYT "черговою спробою внести розбрат в адміністрацію"





Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що припущення ЗМІ про те, що він готується до президентських виборів 2020 року, "ганебне і образливе". Такою була його реакція на публікацію в газеті New York Times про те, що деякі республіканці нібито мають намір сформувати "тіньову кампанію" без відома чинного президента Дональда Трампа , пише Reuters У статті йдеться про те, що кілька радників Пенса "вже натякнули партійним донорам, що він збирається обиратися, якщо Трамп не піде на другий термін". Також NYT стверджує, що віце-президент США не тільки зберіг повний політичний календар, а й створив свою власну незалежну базу, в тому числі політичну групу зі збору коштів під назвою "Комітет Великої Америки".Пенс, однак, в дусі боса назвав статтю "фейковими новинами" і сказав, що вся його команда зосереджена на просуванні порядку денного Трампа і його переобрання в 2020-му."Твердження в цій статті категорично помилкові і являють собою не більш ніж чергову спробу ЗМІ внести розбрат в адміністрацію", - сказав він.Проте, видання наполягає на правдивості своїх джерел. "Ми впевнені в точності наших звітів і дозволимо реальності говорити самій за себе", - повідомив прес-секретар New York Times.За даними ЗМІ, у Пенса хороші відносини з консервативними політичними групами і деякими великими донорами Республіканської партії, включно з братами-мільярдерами Чарльзом і Девідом Кохами. Незважаючи на те, що віце-президент лояльний Трампу, останнім часом у міру просування розслідування втручання РФ у вибори в США він дистанціювався від Трампа, пише видання.Старший радник Білого дому Келліанн Конуей також відкинула ідею про те, що Пенс намір йти в президенти через три роки. "Абсолютно вірно: віце-президент готується до 2020 року - для переобрання на пост віце-президента", - сказала вона.Дивіться також: Конгрес проти Путіна і "дволикий Трамп": карикатура про РФ і США 7 липня 2017 року на полях саміту G20 в Гамбурзі пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна . На вітальній церемонії лідери країн потиснули руки . Через три тижні після цього Трамп підписав закон про новий пакет санкцій проти РФ. У Кремлі заговорили про "торгову війну".Бажання Трампа поліпшити відносини з Росією гідно похвали, зазначає New York Times , проте йому для початку варто сформувати твердий, послідовний і адекватний підхід, який переконає, союзників США і американців в тому, що президент знає, що робить, і що у нього немає розбіжностей зі своєю командою.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.