У Франції автомобіль врізався в групу військових: відео
09.08.2017 11:21
За словами правоохоронців, це явно був напад, а не нещасний випадок
Фото - iStock/Global Images Ukraine
У передмісті Парижа Леваллуа-Перре в групу військовослужбовців врізався автомобіль BMW. Про це повідомляє агентство
Бі-бі-сі.
Інцидент стався близько 09:00. За повідомленнями очевидців, поранено шістьох осіб, з них двоє - важко. При цьому поліція наголошує, що загрози для життя постраждалих немає.
Водієві, яка вчинив наїзд, вдалося втекти з місця події, поліція його розшукує.
Голова районної управи стверджує, що це "поза всякими сумнівами був свідомий напад", а не нещасний випадок. Він уточнив, що машина з нападником була припаркована на протилежній від казарми стороні алеї і чекала виходу з будівлі військових 35-го піхотного полку.
Бі-бі-сі.
Інцидент стався близько 09:00. За повідомленнями очевидців, поранено шістьох осіб, з них двоє - важко. При цьому поліція наголошує, що загрози для життя постраждалих немає.
Водієві, яка вчинив наїзд, вдалося втекти з місця події, поліція його розшукує.
Голова районної управи стверджує, що це "поза всякими сумнівами був свідомий напад", а не нещасний випадок. Він уточнив, що машина з нападником була припаркована на протилежній від казарми стороні алеї і чекала виходу з будівлі військових 35-го піхотного полку.
First images from the scene of the attack in Paris pic.twitter.com/k2oqN0y11I- Sky News (@SkyNews) 9 серпня 2017 р.
15 липня 2016 року під французькій Ніцці на популярній серед туристів Англійської Набережній вантажівка врізалася в натовп людей, які святкували День взяття Бастилії. В результаті теракту загинули десятки людей.
Відео: Twitter / Sky News
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