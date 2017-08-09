У Франції автомобіль врізався в групу військових: відео

У передмісті Парижа Леваллуа-Перре в групу військовослужбовців врізався автомобіль BMW. Про це повідомляє агентство

Інцидент стався близько 09:00.

За повідомленнями очевидців, поранено шістьох осіб, з них двоє - важко.

При цьому поліція наголошує, що загрози для життя постраждалих немає.





Водієві, яка вчинив наїзд, вдалося втекти з місця події, поліція його розшукує.





Голова районної управи стверджує, що це "поза всякими сумнівами був свідомий напад", а не нещасний випадок.

Він уточнив, що машина з нападником була припаркована на протилежній від казарми стороні алеї і чекала виходу з будівлі військових 35-го піхотного полку.