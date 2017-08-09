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У Франції автомобіль врізався в групу військових: відео

09.08.2017 11:21
За словами правоохоронців, це явно був напад, а не нещасний випадок
У Франції автомобіль врізався в групу військових: відео
Фото - iStock/Global Images Ukraine
У передмісті Парижа Леваллуа-Перре в групу військовослужбовців врізався автомобіль BMW. Про це повідомляє агентство
Бі-бі-сі.

Інцидент стався близько 09:00. За повідомленнями очевидців, поранено шістьох осіб, з них двоє - важко. При цьому поліція наголошує, що загрози для життя постраждалих немає.

Водієві, яка вчинив наїзд, вдалося втекти з місця події, поліція його розшукує.

Голова районної управи стверджує, що це "поза всякими сумнівами був свідомий напад", а не нещасний випадок. Він уточнив, що машина з нападником була припаркована на протилежній від казарми стороні алеї і чекала виходу з будівлі військових 35-го піхотного полку.

 

15 липня 2016 року під французькій Ніцці на популярній серед туристів Англійської Набережній вантажівка врізалася в натовп людей, які святкували День взяття Бастилії. В результаті теракту загинули десятки людей.

Відео: Twitter / Sky News

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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