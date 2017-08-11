Меркель розкритикувала Трампа за "ескалацію риторики"

На думку канцлера Німеччини, "словесна війна" між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином - це "неправильний підхід"

"Словесна війна" між президентом

Дональдом Трампом і главою Північної Кореї

Кім Чен Ином - це "неправильний підхід" і в цьому конфлікті немає військового рішення. Таку думку висловила канцлер Німеччини

Reuters.



"Я не бачу військового вирішення конфлікту. Я бачу необхідність наполегливої ​​праці в Раді безпеки ООН, а також тісної співпраці між

країнами, що беруть участь, особливо США та Китаєм", - сказала Меркель.



Канцлер також заявила, що Німеччина буде активно брати участь у всіх невійськових рішеннях, але "ескалація риторики" - це не вихід, вважає Меркель.



Заява Меркель послідувала після чергової загрози Трампа на адресу Ина.



Раніше сьогодні президент США заявив , що американські війська готові відбити агресію з боку Північної Кореї, якщо диктаторський Ина спровокує Вашингтон на такі дії.

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