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Меркель розкритикувала Трампа за "ескалацію риторики"

11.08.2017 17:37
На думку канцлера Німеччини, "словесна війна" між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином - це "неправильний підхід"
Меркель розкритикувала Трампа за "ескалацію риторики"
Анкела Меркель (фото - ЕРА)
"Словесна війна" між президентом Дональдом Трампом і главою Північної Кореї Кім Чен Ином - це "неправильний підхід" і в цьому конфлікті немає військового рішення. Таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Reuters.

"Я не бачу військового вирішення конфлікту. Я бачу необхідність наполегливої ​​праці в Раді безпеки ООН, а також тісної співпраці між країнами, що беруть участь, особливо США та Китаєм", - сказала Меркель.

Канцлер також заявила, що Німеччина буде активно брати участь у всіх невійськових рішеннях, але "ескалація риторики" - це не вихід, вважає Меркель.

Заява Меркель послідувала після чергової загрози Трампа на адресу Ина. Раніше сьогодні президент США заявив, що американські війська готові відбити агресію з боку Північної Кореї, якщо диктаторський Ина спровокує Вашингтон на такі дії.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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