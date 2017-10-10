Новим президентом ПАРЄ стала депутат парламенту Кіпру
10.10.2017 17:15
У третьому турі голосування вона отримала значно більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом - Емануелісом Зінгерісом (Литва)
Стелла Кіріакідес (скріншот з відео)
Депутат парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес була обрана президентом Парламентської асамблеї Ради Європи після відставки Педро Аграмунта 6 жовтня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.
Згідно з повідомленням, в третьому турі голосування вона отримала значно більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом - Емануелісом Зінгерісом (Литва).
Стелла Кіріакідес народилася 10 березня 1956 року в Нікосії, Кіпр. Вона вивчала психологію в університеті Редінга і Манчестерському університеті. У кіпрському міністерстві охорони здоров'я вона займалася дитячою та підлітковою психіатрією з 1979 по 2006 рік. Вона була обрана до парламенту Кіпру в 2006 році, де є членом комітету з питань охорони здоров'я та комітету у закордонних і європейських справ.
Кіріакідес ініціювала кампанії по боротьбі з раком молочної залози. Вона організувала першу кампанію із цієї роблеми в Раді Європи в 2013 році.
На Асамблеї вона була головою комітету з соціальних питань, охорони здоров'я і сталого розвитку, а також членом комітету з моніторингу та комітету з питань рівноправності та недискримінації.
6 жовтня відомий проросійською позицією президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт подав у відставку.
Згідно з повідомленням, в третьому турі голосування вона отримала значно більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом - Емануелісом Зінгерісом (Литва).
Стелла Кіріакідес народилася 10 березня 1956 року в Нікосії, Кіпр. Вона вивчала психологію в університеті Редінга і Манчестерському університеті. У кіпрському міністерстві охорони здоров'я вона займалася дитячою та підлітковою психіатрією з 1979 по 2006 рік. Вона була обрана до парламенту Кіпру в 2006 році, де є членом комітету з питань охорони здоров'я та комітету у закордонних і європейських справ.
Кіріакідес ініціювала кампанії по боротьбі з раком молочної залози. Вона організувала першу кампанію із цієї роблеми в Раді Європи в 2013 році.
На Асамблеї вона була головою комітету з соціальних питань, охорони здоров'я і сталого розвитку, а також членом комітету з моніторингу та комітету з питань рівноправності та недискримінації.
6 жовтня відомий проросійською позицією президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт подав у відставку.
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