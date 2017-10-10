Новим президентом ПАРЄ стала депутат парламенту Кіпру

Депутат парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес була обрана президентом Парламентської асамблеї Ради Європи після відставки Педро Аграмунта 6 жовтня 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.





Згідно з повідомленням, в третьому турі голосування вона отримала значно більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом - Емануелісом Зінгерісом (Литва).





Стелла Кіріакідес народилася 10 березня 1956 року в Нікосії, Кіпр.

Вона вивчала психологію в університеті Редінга і Манчестерському університеті.

У кіпрському міністерстві охорони здоров'я вона займалася дитячою та підлітковою психіатрією з 1979 по 2006 рік.

Вона була обрана до парламенту Кіпру в 2006 році, де є членом комітету з питань охорони здоров'я та комітету у закордонних і європейських справ.





Кіріакідес ініціювала кампанії по боротьбі з раком молочної залози.

Вона організувала першу кампанію із цієї роблеми в Раді Європи в 2013 році.





На Асамблеї вона була головою комітету з соціальних питань, охорони здоров'я і сталого розвитку, а також членом комітету з моніторингу та комітету з питань рівноправності та недискримінації.



