Розв'язали руки: Афганістан бомблять сильніше, ніж за 7 років

Нова стратегія Дональда Трампа в дії. На авіабазу США Баграм біля Кабула перекинуті ще шість F-16 і кілька важких бомбардувальників В-52

Фото: facebook.com/BagramAFG





У вересні, пише агентство, ВПС США скинули в цій країні 751 бомбу, що значно більше, ніж в останньому місяці літа (503). Ця цифра за останні сім років - найбільша за місяць.



"Таке зростання можна віднести до президентської проактивної стратегії проти екстремістських груп", - йдеться в щомісячному зведенні ВВС США.



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16 років тому, після терактів 11 вересня, армія США увійшла до Афганістану, щоб повалити адміністрацію талібів і членів терористичної мережі Аль-Каїда. В кінці 2014 року на зміну силам міжнародної збройної коаліції в країні прийшла небойова операція Альянсу Resolute Support (Рішуча підтримка).



Зараз урядові сили контролюють близько 60% території Афганістану (всього в країні 407 районів), бойовики Талібану та інших ісламістських угруповань - приблизно 10% (11 захоплених районів і 34 під їх сильним впливом). Майже за третину території - 30% - ведуться бої, або ці райони просто "кинули" сторонами конфлікту. Близько 3 млн людей живуть на територіях, підконтрольних ісламістам (приблизно 10-яа частина населення країни), 21 млн - під владою уряду.



У серпні 2017-го Трамп



Вищий командний склад в Пентагоні називає нинішню ситуацію в Афганістані "тупиковою" і просить більше військ для того, щоб переламати ситуацію на свою користь.



Читайте також: США збільшують контингент в Афганістані до 14 тисяч військових



Американська бойова авіація бомбить позиції джихадистів і передбачуваних джихадистів на території Афганістану з ретельністю, якої не бачили з піковою активностю військ США в цій країні в 2010 році. Це результат серпневого оголошення главою Білого дому Дональдом Трампом нової "афганської стратегії", яка в чималому ступені розв'язує військовим руки і розширює список цілей, пише Reuters.У вересні, пише агентство, ВПС США скинули в цій країні 751 бомбу, що значно більше, ніж в останньому місяці літа (503). Ця цифра за останні сім років - найбільша за місяць."Таке зростання можна віднести до президентської проактивної стратегії проти екстремістських груп", - йдеться в щомісячному зведенні ВВС США.Читайте також: Трамп виходить на стежку війни 16 років тому, після терактів 11 вересня, армія США увійшла до Афганістану, щоб повалити адміністрацію талібів і членів терористичної мережі Аль-Каїда. В кінці 2014 року на зміну силам міжнародної збройної коаліції в країні прийшла небойова операція Альянсу Resolute Support (Рішуча підтримка).Зараз урядові сили контролюють близько 60% території Афганістану (всього в країні 407 районів), бойовики Талібану та інших ісламістських угруповань - приблизно 10% (11 захоплених районів і 34 під їх сильним впливом). Майже за третину території - 30% - ведуться бої, або ці райони просто "кинули" сторонами конфлікту. Близько 3 млн людей живуть на територіях, підконтрольних ісламістам (приблизно 10-яа частина населення країни), 21 млн - під владою уряду.У серпні 2017-го заявив , що Вашингтон змінює стратегію щодо Афганістану: він пообіцяв зберегти присутність американських військ в країні, відступивши від колишньої політики невтручання. У НАТО ініціативу підтримали . До обрання в 2016-му кандидат Трамп закликав до повного виведення військ з цієї країни.Вищий командний склад в Пентагоні називає нинішню ситуацію в Афганістані "тупиковою" і просить більше військ для того, щоб переламати ситуацію на свою користь. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

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