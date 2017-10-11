USD:  26.59  26.87   EUR:  31.32  31.88  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Розв'язали руки: Афганістан бомблять сильніше, ніж за 7 років

11.10.2017 13:01
Нова стратегія Дональда Трампа в дії. На авіабазу США Баграм біля Кабула перекинуті ще шість F-16 і кілька важких бомбардувальників В-52
Розв'язали руки: Афганістан бомблять сильніше, ніж за 7 років
Фото: facebook.com/BagramAFG
Американська бойова авіація бомбить позиції джихадистів і передбачуваних джихадистів на території Афганістану з ретельністю, якої не бачили з піковою активностю військ США в цій країні в 2010 році. Це результат серпневого оголошення главою Білого дому Дональдом Трампом  нової "афганської стратегії", яка в чималому ступені розв'язує військовим руки і розширює список цілей, пише Reuters.

У вересні, пише агентство, ВПС США скинули в цій країні 751 бомбу, що значно більше, ніж в останньому місяці літа (503). Ця цифра за останні сім років - найбільша за місяць.

"Таке зростання можна віднести до президентської проактивної стратегії проти екстремістських груп", - йдеться в щомісячному зведенні ВВС США.

Читайте також: Трамп виходить на стежку війни

16 років тому, після терактів 11 вересня, армія США увійшла до Афганістану, щоб повалити адміністрацію талібів і членів терористичної мережі Аль-Каїда. В кінці 2014 року на зміну силам міжнародної збройної коаліції в країні прийшла небойова операція Альянсу Resolute Support (Рішуча підтримка).

Зараз урядові сили контролюють близько 60% території Афганістану (всього в країні 407 районів), бойовики Талібану та інших ісламістських угруповань - приблизно 10% (11 захоплених районів і 34 під їх сильним впливом). Майже за третину території - 30% - ведуться бої, або ці райони просто "кинули" сторонами конфлікту. Близько 3 млн людей живуть на територіях, підконтрольних ісламістам (приблизно 10-яа частина населення країни), 21 млн - під владою уряду.

У серпні 2017-го Трамп заявив, що Вашингтон змінює стратегію щодо Афганістану: він пообіцяв зберегти присутність американських військ в країні, відступивши від колишньої політики невтручання. У НАТО ініціативу підтримали. До обрання в 2016-му кандидат Трамп закликав до повного виведення військ з цієї країни.

Вищий командний склад в Пентагоні називає нинішню ситуацію в Афганістані "тупиковою" і просить більше військ для того, щоб переламати ситуацію на свою користь.

Читайте також: США збільшують контингент в Афганістані до 14 тисяч військових

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
гороскоп кролик
 