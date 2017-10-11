Розв'язали руки: Афганістан бомблять сильніше, ніж за 7 років
11.10.2017 13:01
Нова стратегія Дональда Трампа в дії. На авіабазу США Баграм біля Кабула перекинуті ще шість F-16 і кілька важких бомбардувальників В-52
Фото: facebook.com/BagramAFG
Американська бойова авіація бомбить позиції джихадистів і передбачуваних джихадистів на території Афганістану з ретельністю, якої не бачили з піковою активностю військ США в цій країні в 2010 році. Це результат серпневого оголошення главою Білого дому Дональдом Трампом нової "афганської стратегії", яка в чималому ступені розв'язує військовим руки і розширює список цілей, пише Reuters.
У вересні, пише агентство, ВПС США скинули в цій країні 751 бомбу, що значно більше, ніж в останньому місяці літа (503). Ця цифра за останні сім років - найбільша за місяць.
"Таке зростання можна віднести до президентської проактивної стратегії проти екстремістських груп", - йдеться в щомісячному зведенні ВВС США.
Читайте також: Трамп виходить на стежку війни
16 років тому, після терактів 11 вересня, армія США увійшла до Афганістану, щоб повалити адміністрацію талібів і членів терористичної мережі Аль-Каїда. В кінці 2014 року на зміну силам міжнародної збройної коаліції в країні прийшла небойова операція Альянсу Resolute Support (Рішуча підтримка).
Зараз урядові сили контролюють близько 60% території Афганістану (всього в країні 407 районів), бойовики Талібану та інших ісламістських угруповань - приблизно 10% (11 захоплених районів і 34 під їх сильним впливом). Майже за третину території - 30% - ведуться бої, або ці райони просто "кинули" сторонами конфлікту. Близько 3 млн людей живуть на територіях, підконтрольних ісламістам (приблизно 10-яа частина населення країни), 21 млн - під владою уряду.
У серпні 2017-го Трамп заявив, що Вашингтон змінює стратегію щодо Афганістану: він пообіцяв зберегти присутність американських військ в країні, відступивши від колишньої політики невтручання. У НАТО ініціативу підтримали. До обрання в 2016-му кандидат Трамп закликав до повного виведення військ з цієї країни.
Вищий командний склад в Пентагоні називає нинішню ситуацію в Афганістані "тупиковою" і просить більше військ для того, щоб переламати ситуацію на свою користь.
Читайте також: США збільшують контингент в Афганістані до 14 тисяч військових
У вересні, пише агентство, ВПС США скинули в цій країні 751 бомбу, що значно більше, ніж в останньому місяці літа (503). Ця цифра за останні сім років - найбільша за місяць.
"Таке зростання можна віднести до президентської проактивної стратегії проти екстремістських груп", - йдеться в щомісячному зведенні ВВС США.
Читайте також: Трамп виходить на стежку війни
16 років тому, після терактів 11 вересня, армія США увійшла до Афганістану, щоб повалити адміністрацію талібів і членів терористичної мережі Аль-Каїда. В кінці 2014 року на зміну силам міжнародної збройної коаліції в країні прийшла небойова операція Альянсу Resolute Support (Рішуча підтримка).
Зараз урядові сили контролюють близько 60% території Афганістану (всього в країні 407 районів), бойовики Талібану та інших ісламістських угруповань - приблизно 10% (11 захоплених районів і 34 під їх сильним впливом). Майже за третину території - 30% - ведуться бої, або ці райони просто "кинули" сторонами конфлікту. Близько 3 млн людей живуть на територіях, підконтрольних ісламістам (приблизно 10-яа частина населення країни), 21 млн - під владою уряду.
У серпні 2017-го Трамп заявив, що Вашингтон змінює стратегію щодо Афганістану: він пообіцяв зберегти присутність американських військ в країні, відступивши від колишньої політики невтручання. У НАТО ініціативу підтримали. До обрання в 2016-му кандидат Трамп закликав до повного виведення військ з цієї країни.
Вищий командний склад в Пентагоні називає нинішню ситуацію в Афганістані "тупиковою" і просить більше військ для того, щоб переламати ситуацію на свою користь.
Читайте також: США збільшують контингент в Афганістані до 14 тисяч військових
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