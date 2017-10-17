Головному опоненту Путіна заборонили балотуватися в президенти

Глава ЦВК Росії Елла Памфілова в черговий раз заявила, що

"Згідно із законом, не дивлячись на те, що у нього термін умовний, але кваліфікація його злочину - тяжкий злочин, а люди, які засуджені за цією статтею, не мають права брати участь у виборах", - сказала глава ЦВК, виступаючи на Всесвітньому фестивалі молоді і

студентів в Сочі у вівторок, 17 жовтня.

За її словами, Навальний зможе взяти участь у виборах президента Росії після 2028 року.





У Навального були б шанси взяти участь у виборах, якби він звернувся до Конституційного суду і зробив інші кроки щодо оскарження вироку, який не дає йому обиратися, помітила Памфіловва.

Замість цього опозиціонер намагається чинити тиск на владу, організовуючи вуличні акції протесту, вважає глава ЦВК.





Памфілова також звинуватила Навального в помилковому трактуванні російської конституції, коли він заявляє про право на участь у виборах президента.

"...Це брехня, оскільки Конституційний суд Росії кілька років тому давав роз'яснення про те, що немає ніякого протиріччя між законом і Конституцією", - сказала Памфілова.





У 2013 році Ленінський районний суд Кірова засудив Навального і Офіцерова до п'яти і чотирьох років умовно, відповідно, у справі Кіровлісу.

У лютому 2016 року ЄСПЛ постановив, що їх визнали винними за "дії, відрізнити від звичайної комерційної посередницької діяльності".





"Кримінальний закон піддався безпідставному і непередбачуваному тлумаченню на шкоду заявникам, що призвело до явно необгрунтованого результату судового розгляду", - говорилося в постанові ЄСПЛ.





У листопаді Верховний суд РФ, спираючись на рішення ЄСПЛ, скасував рішення нижчої інстанції і направив справу на новий розгляд.

У лютому нинішнього року Ленінський районний суд Кірова знову оголосив аналогічні вироки обом підсудним.



