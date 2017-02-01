Фоторепортаж з Авдіївки: як живуть люди під обстрілами бойовиків
01.02.2017, 17:11 (34 Фото)
Третю добу Авдіївка, яка страждає від обстрілів бойовиків гібридної армії РФ, опинилася на межі гуманітарної катастрофи. У місті частково немає світла і зв'язку, є проблеми з теплопостачанням.
На допомогу Авдіївці прийшли військові і рятувальники. У місті розгорнули пункти обігріву, де місцевим жителям пропонують гарячу їжу і питво. Влада відзначає, що Авдіївка повністю забезпечена продовольством і питвом.
У місті в результаті обстрілів терористів зафіксовані численні руйнування, є загиблі і постраждалі серед мирного населення: загинула жінка, чоловік отримав поранення.
Сьогодні, 1 лютого, ДСНС отримала дозвіл на розмінування територій з лініями електропередач в Авдіївці для подальшого відновлення енергопостачання міста. Був оголошений режим тиші до 17:00, щоб дати можливість ремонтним бригадам почати роботи. Однак пізніше проросійські бойовики відкрили вогонь по ремонтникам, не дозволивши їм дістатися до місця можливого пориву ЛЕП.
На допомогу Авдіївці прийшли військові і рятувальники. У місті розгорнули пункти обігріву, де місцевим жителям пропонують гарячу їжу і питво. Влада відзначає, що Авдіївка повністю забезпечена продовольством і питвом.
Читайте також: Військові передали жителям Авдіївки польові кухні - штаб АТОПаніки серед жителів міста немає. Більшість відмовляються бігти від обстрілів в безпечніші місця. В основному, з Авдіївки евакуюють дітей: в пансіонат Святогорська Донецької області автобусами вже вивезли 77 дітей.
У місті в результаті обстрілів терористів зафіксовані численні руйнування, є загиблі і постраждалі серед мирного населення: загинула жінка, чоловік отримав поранення.
Сьогодні, 1 лютого, ДСНС отримала дозвіл на розмінування територій з лініями електропередач в Авдіївці для подальшого відновлення енергопостачання міста. Був оголошений режим тиші до 17:00, щоб дати можливість ремонтним бригадам почати роботи. Однак пізніше проросійські бойовики відкрили вогонь по ремонтникам, не дозволивши їм дістатися до місця можливого пориву ЛЕП.
Читайте також: У ПАРЄ закликали бойовиків припинити наступ на Авдіївку
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