Фоторепортаж з Авдіївки: як живуть люди під обстрілами бойовиків

Третю добу Авдіївка, яка страждає від обстрілів бойовиків гібридної армії РФ, опинилася на межі гуманітарної катастрофи. У місті частково немає світла і зв'язку, є проблеми з теплопостачанням.На допомогу Авдіївці прийшли військові і рятувальники. У місті розгорнули пункти обігріву, де місцевим жителям пропонують гарячу їжу і питво. Влада відзначає, що Авдіївка повністю забезпечена продовольством і питвом.

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Паніки серед жителів міста немає. Більшість відмовляються бігти від обстрілів в безпечніші місця. В основному, з Авдіївки евакуюють дітей: в пансіонат Святогорська Донецької області автобусами вже вивезли 77 дітей.У місті в результаті обстрілів терористів зафіксовані численні руйнування, є загиблі і постраждалі серед мирного населення: загинула жінка, чоловік отримав поранення. Сьогодні, 1 лютого, ДСНС отримала дозвіл на розмінування територій з лініями електропередач в Авдіївці для подальшого відновлення енергопостачання міста. Був оголошений режим тиші до 17:00, щоб дати можливість ремонтним бригадам почати роботи. Однак пізніше проросійські бойовики відкрили вогонь по ремонтникам, не дозволивши їм дістатися до місця можливого пориву ЛЕП.

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