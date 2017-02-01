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Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото

01.02.2017, 17:26 (5 Фото)
Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото
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Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото
Сьогодні під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак. Про це президенту України Петру Порошенку  доповів міністр оборони  Степан Полторак, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Facebook.

"Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. Подробиці повідомить Міністерство оборони", - зазначив Цеголко.

У свою чергу Полторак повідомив в Facebook, що в результаті обстрілу літак був пошкоджений, але Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.

"Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацією бурових із стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26", - повідомив міністр оборони.

Крім того, за його словами, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай  використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.

"Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено трисантиметровий кульовий отвір - наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї", - зазначив Полторак.

У травні 2016 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на самопіднімальні плавучі бурові установки компанії Чорноморнафтогаз, яка тимчасово контролюється окупаційною владою Криму.

"Накласти арешт... на самопіднімальні плавучі бурові установки, а саме: самопідйомну плавучу бурову установку В312 - "Петро Годованець"... і В319 - "Україна", - сказано в постанові суду.

Установки арештовані в рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру в зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України НАК Нафтогаз України і Чорноморнафтогазу при їх закупівлі.

Раніше окупанти перемістили  бурові установки Чорноморнафтогазу з Одеського газового родовища в територіальні води РФ нібито "в зв'язку зі складною міжнародною обстановкою". Цей процес відбувався під прикриттям бойових кораблів ЧФ РФ.

Фото: facebook.com Святослава Цеголка і Степана Полторака

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