Росіяни обстріляли літак ВМС України над Чорним морем: фото
01.02.2017, 17:26 (5 Фото)
Сьогодні під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак. Про це президенту України Петру Порошенку доповів міністр оборони Степан Полторак, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Facebook.
"Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. Подробиці повідомить Міністерство оборони", - зазначив Цеголко.
У свою чергу Полторак повідомив в Facebook, що в результаті обстрілу літак був пошкоджений, але Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.
"Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацією бурових із стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26", - повідомив міністр оборони.
Крім того, за його словами, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.
"Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено трисантиметровий кульовий отвір - наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї", - зазначив Полторак.
У травні 2016 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на самопіднімальні плавучі бурові установки компанії Чорноморнафтогаз, яка тимчасово контролюється окупаційною владою Криму.
"Накласти арешт... на самопіднімальні плавучі бурові установки, а саме: самопідйомну плавучу бурову установку В312 - "Петро Годованець"... і В319 - "Україна", - сказано в постанові суду.
Установки арештовані в рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру в зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України НАК Нафтогаз України і Чорноморнафтогазу при їх закупівлі.
Раніше окупанти перемістили бурові установки Чорноморнафтогазу з Одеського газового родовища в територіальні води РФ нібито "в зв'язку зі складною міжнародною обстановкою". Цей процес відбувався під прикриттям бойових кораблів ЧФ РФ.
"Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. Подробиці повідомить Міністерство оборони", - зазначив Цеголко.
У свою чергу Полторак повідомив в Facebook, що в результаті обстрілу літак був пошкоджений, але Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.
"Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацією бурових із стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26", - повідомив міністр оборони.
Крім того, за його словами, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.
"Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено трисантиметровий кульовий отвір - наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї", - зазначив Полторак.
У травні 2016 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на самопіднімальні плавучі бурові установки компанії Чорноморнафтогаз, яка тимчасово контролюється окупаційною владою Криму.
"Накласти арешт... на самопіднімальні плавучі бурові установки, а саме: самопідйомну плавучу бурову установку В312 - "Петро Годованець"... і В319 - "Україна", - сказано в постанові суду.
Установки арештовані в рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру в зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України НАК Нафтогаз України і Чорноморнафтогазу при їх закупівлі.
Раніше окупанти перемістили бурові установки Чорноморнафтогазу з Одеського газового родовища в територіальні води РФ нібито "в зв'язку зі складною міжнародною обстановкою". Цей процес відбувався під прикриттям бойових кораблів ЧФ РФ.
Фото: facebook.com Святослава Цеголка і Степана Полторака
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