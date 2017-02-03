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Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото

03.02.2017, 13:13 (17 Фото)
Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото
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Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото Наслідки обстрілів бойовиками Авдіївки, Мар'їнки, Сартани: фото
Бойовики гібридної армії РФ продовжують цілеспрямовано обстрілювати населені пункти Донбасу, наражаючи на небезпеку мирних жителів. Фотографії наслідків обстрілу Авдіївки, Мар'їнки і Сартани опублікувала прес-служба поліції Донецької області.

В Авдіївці станом на 10:40 3 лютого зафіксовано пошкодження більше 40 багатоквартирних і приватних будинків, нанесені масованим артобстрілом міста терористами увечері 2 лютого.

В результаті обстрілу Авдіївки за минулу добу загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

За фактами артударів поліція відкрила кримінальні провадження у ст. 258 КК України (теракт).

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З 29 січня 2017 року по сьогоднішній день зафіксовано 64 обстріли бойовиками Авдіївки і околиць з РСЗВ Град, САУ калібром 122 та 152 мм, танка, мінометів і т.п. Загинули три мирних жителя, дев'ять поранені.

В Авдіївці в цілому пошкоджені 102 будівлі, у тому числі 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилі будівлі.

Також увечері 2 лютого терористи обстрілювали Мар'їнку. Цю ніч мешканці міста провели в підвалах.

Станом на 9:15 3 лютого поліцейські зафіксували пошкодження чотирьох будинків. Інформації про загиблих і постраждалих немає.

Крім того, через обстріл вранці 3 лютого в місті була відсутня електроенергія, зараз ведуться ремонтні роботи.

Обстріл Мар'їнки також кваліфікований правоохоронцями як терористичний акт.

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Близько 06:00 3 лютого терористи гібридної армії РФ обстріляли селище Сартана під Маріуполем. В результаті пошкодження отримали 11 будинків, на місцевому зерновому току спалахнула пожежа. Зафіксовані попадання снарядів на території селищного кладовища. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України.

Станом на 08:00 ранку 3 лютого 2017 року обстановка по всій лінії розмежування в Донбасі загострюється: російсько-окупаційні війська застосовують реактивну і ствольну артилерію на всіх фронтових напрямках, внаслідок чого двоє військових загинули, один отримав поранення.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

Фото: dn.npu.gov.ua

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