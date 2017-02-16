Бойовики вночі обстріляли Авдіївку: пошкоджено вісім будинків

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За всіма фактами порушено кримінальні провадження у ч . 2 ст . 258 КК України ( терористичний акт ) .



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, що за минулу добу , 15 лютого 2017 року, терористи 49 раз обстріляли позиції ЗСУ в Донбасі , в результаті чого один військовий загинув , троє поранені , один травмований .



Бойовики гібридної армії РФ в ніч на 16 лютого 2017 року завдали артилерійського удару по житловому сектору в старій частині Авдіївки, в результаті чого пошкоджено вісім будинків місцевих жителів. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.Терористи обстріляли район, розташований недалеко від промислової зони. У результаті розривів снарядів осколками пошкоджено вісім житлових будинків, особливо постраждали дахи, стіни і вікна.Як відзначають в поліції, ще один приватний будинок в результаті прямого попадання повністю згорів.За попередньою інформацією, постраждалих середовищ мирних жителів немає.Зараз на місці події знаходиться слідчо-оперативна група поліції, яка надає допомогу цивільним і документує наслідки обстрілу бойовиків.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

Фото: dn.npu.gov.ua



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