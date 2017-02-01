На Майдані попрощалися із загиблими в Авдіївці військовими: фото
01.02.2017, 14:41 (38 Фото)
У середу о 11:00 на Майдані Незалежності в Києві пройшла церемонія прощання із сімома воїнами, які загинули 29-30 січня під Авдіївкою від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.
Біля Стели Незалежності відбувся траурний мітинг, на якому виступали бійці 72-ї механізованої бригади. Вони згадували полеглих військових, розповідали про їх життєвий шлях.
Коли військовослужбовці Національної гвардії несли труни із загиблими, люди зустрічали їх зі словами: "Герої не вмирають!".
Біля Стели Незалежності відбувся траурний мітинг, на якому виступали бійці 72-ї механізованої бригади. Вони згадували полеглих військових, розповідали про їх життєвий шлях.
Коли військовослужбовці Національної гвардії несли труни із загиблими, люди зустрічали їх зі словами: "Герої не вмирають!".
30 січня 2017 року внаслідок обстрілу російськими бойовиками Авдіївки на місцевому коксохімічному заводі були перебиті всі гілки електропостачання, в результаті чого на підприємстві почалася часткова консервація, а місто опинилося на межі соціально-економічної катастрофи. У Авдіївці оголошено надзвичайний стан. Обстріли важкою артилерією росіян тривають станом на ранок 1 лютого.
Фото: Андрій Гудзенко, ЛІГА.net
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