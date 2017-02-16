Порошенко: Кращим пам'ятником Небесної Сотні стане нова Україна

Президент Петро Порошенко впевнений, що найкращим пам'ятником Героям Небесної Сотні стане нова Україна, побудова якої вимагає спільних зусиль. Про це глава держави заявив на церемонії пам'яті Героїв Небесної сотні."Кращим пам'ятником Героям Небесної Сотні стане нова Україна, яку ми з вами будуємо, і це будівництво все ще вимагає титанічних зусиль", - зазначив Порошенко.Президент додав, що також важливо забезпечити місце, куди мільйони українців зможуть приходити для вшанування пам'яті тих, з кого ця нова Україна почалася - Героїв Небесної Сотні."Ми зібралися тут, на відрізку київської вулиці - саме тому місці, де історія України назавжди змінилася. На цьому місці велике братство безстрашних людей заплатило високу ціну за свободу нашої з вами держави", - зазначив Порошенко.За словами президента, тоді вони знали, що беззбройними вступають в один з перших боїв за незалежність, і війна, яка триватиме не один рік, забере на небеса ще не одну сотню героїв."Тоді країна не знала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть. І що постріли снайперів на Майдані були фактично першими пострілами агресора в душу нашої держави. Тоді ми й гадки не мали, що найкращим дочкам і синам України ще не раз доведеться приймати нерівний бій", - зазначив президент.Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих Героїв Небесної Сотні і всіх захисників України.Глава держави підкреслив, що зараз Україна вже інша, і кожен день нові герої звіряють своє життя з подвигом Небесної сотні."Революцію Гідності продовжують громадяни України з загостреним почуттям патріотизму. Революцію Гідності продовжують зараз 72-а бригада під Авдіївкою і десятки тисяч контрактників, які свідомо і вільно обрали професію захисника Вітчизни", - підкреслив Порошенко.За словами президента, Революцію Гідності продовжують працівники Укроборонпрому на полігоні, де випробовують новий ракетний щит, і сильне і вимогливе громадянське суспільство, яке власні ініціативність, креативність, працьовитість поєднує з роллю суворого і прискіпливого контролера влади."Зміни та зрушення в різних сферах життя, часом не такі швидкі, як хотілося б, які втілюються різними гілками влади, - це теж продовження Революції Гідності", - додав Порошенко.Він зазначив, що зараз рано робити висновки, тим більш песимістичні, щодо Революції Гідності. "Розпочаті нею процеси - ще в повному розпалі, і я переконаний в оптимістичному їх завершення. Пройде ще не один рік змін, але, впевнений, настане той день, коли навіть Фома Невіруючий побачить і повірить, наскільки ж змінилася на краще наше з вами держава в результаті тих подій, які відбулися в кінці 2013 - початку 2014 років", - заявив президент.

Фото: Андрій Гудзенко, LIGA.net

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.