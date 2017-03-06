Суд обирає запобіжний захід Насірову: день третій - фоторепортаж

Летаргія Насірова та побудка для Порошенка

Третій день поспіль Солом'янський районний суд Києва намагається обрати запобіжний захід усуненому від обов'язків главі Державної фіскальної служби Роману Насірову , який отримав статус підозрюваного у так званій газовій справі.Сьогоднішнє засідання, як і попередні, проходить в будівлі Шевченківського райсуду, в якому тимчасово розташовується і Солом'янський.У тісному залі, крім учасників процесу, знаходяться безліч представників ЗМІ. У той же час під судом зібралися мітингувальники, які вимагають справедливого правосуддя щодо Насірова і одночасно блокують будівлю на випадок спроби підозрюваного покинути її.Періодично в залі суду і на вулиці, серед протестуючих, можна побачити деяких народних депутатів.Читайте також: Справа Насірова . Що відбувається з резонансним процесом Перше судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову - 4 березня 2017 року - було коротким і фактично не відбулося: невідомі повідомили про "вибухівку" в будівлі суду. Після оголошення перерви відстороненого главу ДФС відвезли спочатку в Лікарню швидкої медичної допомоги, а звідти - в Феофанію, де до цього, 2 березня, Насірову було повідомлено про підозру.5 березня на черговому засіданні адвокати чиновника заявили відвід слідчому судді Олександру Бобровнику нібито через його упередженість. Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до понеділка, 6 березня.Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.Пізніше адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив , що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду. Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.Сьогодні, 6 березня, суд відмовив захисту Насірова у відводі слідчого судді Бобровника і останній продовжив розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу.Пізніше суд відхилив клопотання адвокатів про призначення Насірову судмедекспертизи.

Фото: Андрій Гудзенко, LIGA.net

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