Суд обирає запобіжний захід Насірову: день третій - фоторепортаж
06.03.2017, 17:44 (16 Фото)
Третій день поспіль Солом'янський районний суд Києва намагається обрати запобіжний захід усуненому від обов'язків главі Державної фіскальної служби Роману Насірову, який отримав статус підозрюваного у так званій газовій справі.
Сьогоднішнє засідання, як і попередні, проходить в будівлі Шевченківського райсуду, в якому тимчасово розташовується і Солом'янський.
У тісному залі, крім учасників процесу, знаходяться безліч представників ЗМІ. У той же час під судом зібралися мітингувальники, які вимагають справедливого правосуддя щодо Насірова і одночасно блокують будівлю на випадок спроби підозрюваного покинути її.
Періодично в залі суду і на вулиці, серед протестуючих, можна побачити деяких народних депутатів.
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Перше судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову - 4 березня 2017 року - було коротким і фактично не відбулося: невідомі повідомили про "вибухівку" в будівлі суду. Після оголошення перерви відстороненого главу ДФС відвезли спочатку в Лікарню швидкої медичної допомоги, а звідти - в Феофанію, де до цього, 2 березня, Насірову було повідомлено про підозру.
5 березня на черговому засіданні адвокати чиновника заявили відвід слідчому судді Олександру Бобровнику нібито через його упередженість. Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до понеділка, 6 березня.
Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.
Пізніше адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду. Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.
Читайте також: Летаргія Насірова та побудка для Порошенка
Сьогодні, 6 березня, суд відмовив захисту Насірова у відводі слідчого судді Бобровника і останній продовжив розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу.
Пізніше суд відхилив клопотання адвокатів про призначення Насірову судмедекспертизи.
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Сьогоднішнє засідання, як і попередні, проходить в будівлі Шевченківського райсуду, в якому тимчасово розташовується і Солом'янський.
У тісному залі, крім учасників процесу, знаходяться безліч представників ЗМІ. У той же час під судом зібралися мітингувальники, які вимагають справедливого правосуддя щодо Насірова і одночасно блокують будівлю на випадок спроби підозрюваного покинути її.
Періодично в залі суду і на вулиці, серед протестуючих, можна побачити деяких народних депутатів.
Читайте також: Справа Насірова. Що відбувається з резонансним процесом
Перше судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову - 4 березня 2017 року - було коротким і фактично не відбулося: невідомі повідомили про "вибухівку" в будівлі суду. Після оголошення перерви відстороненого главу ДФС відвезли спочатку в Лікарню швидкої медичної допомоги, а звідти - в Феофанію, де до цього, 2 березня, Насірову було повідомлено про підозру.
5 березня на черговому засіданні адвокати чиновника заявили відвід слідчому судді Олександру Бобровнику нібито через його упередженість. Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до понеділка, 6 березня.
Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.
Пізніше адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду. Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.
Читайте також: Летаргія Насірова та побудка для Порошенка
Сьогодні, 6 березня, суд відмовив захисту Насірова у відводі слідчого судді Бобровника і останній продовжив розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу.
Пізніше суд відхилив клопотання адвокатів про призначення Насірову судмедекспертизи.
Фото: Андрій Гудзенко, LIGA.net
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