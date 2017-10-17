Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту під Радою - фото

Сьогодні, 17 жовтня, в центрі Києва біля будівлі Верховної Ради почалася акція протесту представників різних громадських організацій і політичних сил. Про це з місця подій повідомляють кореспонденти

LIGA.net.



На вулиці, за попередніми оцінками, вийшли кілька тисяч людей.



Будівлю парламенту охороняють понад тисячу правоохоронців, рух на вулиці Інститутській перекрито від Хрещатика до будівлі Нацбанку.



Пройти до Ради можна тільки через металошукачі, а підхід до Адміністрації президента заблоковано.







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