Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту під Радою - фото
17.10.2017, 11:25 (14 Фото)
Сьогодні, 17 жовтня, в центрі Києва біля будівлі Верховної Ради почалася акція протесту представників різних громадських організацій і політичних сил. Про це з місця подій повідомляють кореспонденти LIGA.net.
На вулиці, за попередніми оцінками, вийшли кілька тисяч людей.
Будівлю парламенту охороняють понад тисячу правоохоронців, рух на вулиці Інститутській перекрито від Хрещатика до будівлі Нацбанку.
Пройти до Ради можна тільки через металошукачі, а підхід до Адміністрації президента заблоковано.
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Серед учасників акції - прихильники екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, представники ВО Свобода, Демократичного альянсу, Самопомочі, Національного корпусу та інші. Вони прийшли на три основні вимоги: створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з народних депутатів і проведення виборчої реформи.
16 жовтня 2017 року СБУ повідомили, що є інформація про намір радикально налаштованих структур організувати провокації під час масової акції 17 жовтня.
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На вулиці, за попередніми оцінками, вийшли кілька тисяч людей.
Будівлю парламенту охороняють понад тисячу правоохоронців, рух на вулиці Інститутській перекрито від Хрещатика до будівлі Нацбанку.
Пройти до Ради можна тільки через металошукачі, а підхід до Адміністрації президента заблоковано.
Читайте також: Порошенко екстрено запропонував правки до Конституції по імунітету
Серед учасників акції - прихильники екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, представники ВО Свобода, Демократичного альянсу, Самопомочі, Національного корпусу та інші. Вони прийшли на три основні вимоги: створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з народних депутатів і проведення виборчої реформи.
16 жовтня 2017 року СБУ повідомили, що є інформація про намір радикально налаштованих структур організувати провокації під час масової акції 17 жовтня.
Читайте також: "Ти з Мішею дізнайся волю Женеви". Як Медведєв і Найєм сперечалися
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