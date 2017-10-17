Протести під Радою: від металошукачів до бійок - фото
17.10.2017, 17:37 (25 Фото)
На площі перед Верховною Радою сьогодні, 17 жовтня, проходить акція протесту представників різних громадських організацій і політичних сил. За попередніми даними, на мітинг вийшли кілька тисяч людей.
Будівлю парламенту охороняють понад три тисячі правоохоронців - співробітників поліції і Нацгвардії.
З самого ранку пройти до Ради можна було тільки через металошукачі, а підхід до Адміністрації президента був заблокований.
Серед учасників акції - прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, представники Свободи, Демократичного альянсу, Самопомочі, Національного корпусу та інші.
Основні вимоги протестувальників - створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з народних депутатів і проведення виборчої реформи.
Ближче до вечора біля Ради почалася бійка між мітингувальниками і правоохоронцями. Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площу Конституції і частину вулиці Грушевського. Поліція намагалася утримати паркан, після чого почалася бійка.
Бійка почалася після того, як протестувальники спробували пронести на площу перед Радою намети. Серед учасників бійки переважали люди з нашивками батальйону Донбас і полку Азов.
За попередніми даними, в бійці постраждали щонайменше дві людини - один поліцейський і один цивільний.
Читайте також: Біля Верховної Ради встановлюють намети
Будівлю парламенту охороняють понад три тисячі правоохоронців - співробітників поліції і Нацгвардії.
З самого ранку пройти до Ради можна було тільки через металошукачі, а підхід до Адміністрації президента був заблокований.
Серед учасників акції - прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, представники Свободи, Демократичного альянсу, Самопомочі, Національного корпусу та інші.
Основні вимоги протестувальників - створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з народних депутатів і проведення виборчої реформи.
Ближче до вечора біля Ради почалася бійка між мітингувальниками і правоохоронцями. Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площу Конституції і частину вулиці Грушевського. Поліція намагалася утримати паркан, після чого почалася бійка.
Бійка почалася після того, як протестувальники спробували пронести на площу перед Радою намети. Серед учасників бійки переважали люди з нашивками батальйону Донбас і полку Азов.
За попередніми даними, в бійці постраждали щонайменше дві людини - один поліцейський і один цивільний.
Читайте також: Біля Верховної Ради встановлюють намети
Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net
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