Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці

З ранку 18 жовтня рух прилеглими до Верховної Ради вулицями як і раніше перекрито. На площі біля сцени і біля наметів, встановлених на вулиці Грушевського, залишаються учасники акції протесту. Про це з місця подій передає кореспондент LIGA.net "На 09.00 біля Верховної Ради: Рух нових сил - до 50, батальйон Донбас - до 100, Справедливість - до 50 осіб. Загалом близько 200 осіб", - написав спікер МВС Артем Шевченко в Twitter.Поліція і Нацгвардія чергують у Маріїнському парку, на входах і по периметру огороджено території навколо Ради. Патрульні автомобілі стоять біля станції метро Арсенальна і біля Маріїнського парку, рух до будівлі парламенту частково перекрито.Правоохоронці в гучномовці попереджають учасників акції про кримінальну відповідальність за знищення чужого майна і закликають не піддаватися на провокації.Тема дня: Чого хочуть політики під Радою У цей час спікер Андрій Парубій , відкриваючи пленарне засідання заявив, що не можна допускати блокади парламенту й нападів на депутатів і співробітників Верховної Ради."У мене сьогодні о 15:00 зустріч з президентом Мальти. Як до Верховної Ради заїде президент Мальти? Я вимагаю розблокувати заїзд. Я вимагаю розблокувати всі входи і виходи в Раду. Крім того, я хочу підкреслити, що в таких умовах нам буде вкрай складно в четвер зібрати достатньо депутатів для голосування і за медреформу і щодо недоторканності", - сказав він.

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