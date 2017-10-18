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Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці

18.10.2017, 11:14 (9 Фото)
Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці
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Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці Протести в центрі Києва: що сьогодні відбувається в столиці
З ранку 18 жовтня рух прилеглими до Верховної Ради вулицями як і раніше перекрито. На площі біля сцени і біля наметів, встановлених на вулиці Грушевського, залишаються учасники акції протесту. Про це з місця подій передає кореспондент  LIGA.net.

"На 09.00 біля Верховної Ради: Рух нових сил - до 50, батальйон Донбас - до 100, Справедливість - до 50 осіб. Загалом близько 200 осіб", - написав спікер МВС Артем Шевченко в Twitter.

Поліція і Нацгвардія чергують у Маріїнському парку, на входах і по периметру огороджено території навколо Ради. Патрульні автомобілі стоять біля станції метро Арсенальна і біля Маріїнського парку, рух до будівлі парламенту частково перекрито.

Правоохоронці в гучномовці попереджають учасників акції про кримінальну відповідальність за знищення чужого майна і закликають не піддаватися на провокації.

Тема дня: Чого хочуть політики під Радою

У цей час спікер Андрій Парубій, відкриваючи пленарне засідання заявив, що не можна допускати блокади парламенту й нападів на депутатів і співробітників Верховної Ради.

"У мене сьогодні о 15:00 зустріч з президентом Мальти. Як до Верховної Ради заїде президент Мальти? Я вимагаю розблокувати заїзд. Я вимагаю розблокувати всі входи і виходи в Раду. Крім того, я хочу підкреслити, що в таких умовах нам буде вкрай складно в четвер зібрати достатньо депутатів для голосування і за медреформу і щодо недоторканності", - сказав він.

Читайте також: "Я зараз вам ці руки зламаю": репортаж з-під Ради
 

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