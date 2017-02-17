Вибух в мавзолеї: влада Пакистану провела операцію відплати

Кілька десятків бойовиків вбиті в ході спецоперацій в різних районах Пакистану, проведених на наступний день після вибуху в мавзолеї міста Сехван-Шаріф в провінції Сінд. Жертвами вибуху стали понад 70 осіб, зраджує Бі-бі-сі За останніми даними, як мінімум 18 осіб було вбито в південній провінції Сінд і ще 13 осіб - на північному заході країни, в регіоні Хайбер-Пахтунхва, повідомляє місцева влада.За інформацією агентства Ассошіейтед-прес, в ході спецоперацій також були арештовані 47 підозрюваних в причетності до терористичних організацій.У Пакистані були введені посилені заходи безпеки після нападу на суфійську святиню, відповідальність за який взяла на себе терористична організація Ісламська держава Вибух стався в той момент, коли в мавзолеї зібралися віруючі для вечірньої молитви. За останніми даними загинули 74 людини, більше 300 отримали поранення.Влада провінції Сінд оголосила триденну жалобу. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф виступив із засудженням нападу і доручив силовим структурам якомога швидше знайти організаторів вибуху.

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У понеділок під час вибуху в місті Лахор загинули щонайменше 13 осіб, а поранення отримали понад 100 осіб.

Фото: EPA

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