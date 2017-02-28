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Шулявський шляхопровід знову відкритий для руху: відео

28.02.2017, 14:32
Рух автотранспорту по Шулявському шляхопроводу відновлено. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Також відновлено рух за звичними маршрутами тролейбусів №№7, 22, 27, 30, 42, відзначили в мерії.

На відео, опублікованому в Facebook столичного департаменту транспортної інфраструктури, видно, що уздовж пішохідної частини шляхопроводу виставлені дорожні блоки. Також на мосту встановлені знаки, що попереджають про ремонтні роботи, звуження дороги і обмеження швидкості до 40 км/год.

27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.

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Мер столиці  Віталій Кличко причиною обвалення назвав "корозію бетону консолі і надмірну динаміку від великовагового транспорту або удару". При цьому глава міста підкреслив, що шляхопровід не був визнаний аварійним.

Також Кличко повідомив, що в зв'язку з інцидентом за несумлінне виконання обов'язків будуть звільнені заступник голови КМДА Ілля Сагайдак і голова Солом'янської райдержадміністрації Максим Шкуро.

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