Шулявський шляхопровід знову відкритий для руху: відео
28.02.2017, 14:32
Рух автотранспорту по Шулявському шляхопроводу відновлено. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Також відновлено рух за звичними маршрутами тролейбусів №№7, 22, 27, 30, 42, відзначили в мерії.
На відео, опублікованому в Facebook столичного департаменту транспортної інфраструктури, видно, що уздовж пішохідної частини шляхопроводу виставлені дорожні блоки. Також на мосту встановлені знаки, що попереджають про ремонтні роботи, звуження дороги і обмеження швидкості до 40 км/год.
27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.
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Мер столиці Віталій Кличко причиною обвалення назвав "корозію бетону консолі і надмірну динаміку від великовагового транспорту або удару". При цьому глава міста підкреслив, що шляхопровід не був визнаний аварійним.
Також Кличко повідомив, що в зв'язку з інцидентом за несумлінне виконання обов'язків будуть звільнені заступник голови КМДА Ілля Сагайдак і голова Солом'янської райдержадміністрації Максим Шкуро.
Читайте також: Ілля Сагайдак: Шулявський шляхопровід обвалився через ерозію бетону
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Також відновлено рух за звичними маршрутами тролейбусів №№7, 22, 27, 30, 42, відзначили в мерії.
На відео, опублікованому в Facebook столичного департаменту транспортної інфраструктури, видно, що уздовж пішохідної частини шляхопроводу виставлені дорожні блоки. Також на мосту встановлені знаки, що попереджають про ремонтні роботи, звуження дороги і обмеження швидкості до 40 км/год.
27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.
Читайте також: Кличко: До реконструкції розв'язки на Шулявці приступлять в цьому році
Мер столиці Віталій Кличко причиною обвалення назвав "корозію бетону консолі і надмірну динаміку від великовагового транспорту або удару". При цьому глава міста підкреслив, що шляхопровід не був визнаний аварійним.
Також Кличко повідомив, що в зв'язку з інцидентом за несумлінне виконання обов'язків будуть звільнені заступник голови КМДА Ілля Сагайдак і голова Солом'янської райдержадміністрації Максим Шкуро.
Читайте також: Ілля Сагайдак: Шулявський шляхопровід обвалився через ерозію бетону
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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