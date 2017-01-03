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Бойовики за добу 32 рази обстріляли позиції сил АТО: відео

03.01.2017, 09:20

Упродовж минулої доби проросійські бойовики продовжили вести вогонь по позиціях сил АТО в усіх напрямках. Загалом за добу було здійснено 32 обстріли. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Зі 120-міліметрових мінометів і озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів - Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Широкине, Мар'їнку, Гнутове і Лебединське. По Гнутовому вогонь вів і снайпер, у Талаківці бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

На луганському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську.

На донецькому напрямку гібридна армія обстріляла Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке і Зайцеве.

1 січня в результаті сварки з цивільними в селищі Донське Волноваського району Донецької області загинув один військовий, один місцевий житель отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що з початку 2017 року в зоні АТО поранені четверо українських військових. Бойовики відкривали вогонь на всіх напрямках. 

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