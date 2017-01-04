Опубліковано відео з передових позицій ЗСУ на Світлодарській дузі

Фотожурналіст Анатолій Степанов оприлюднив на своїй сторінці в Facebook відеоролик з добірки фотографій, зроблених ним на Світлодарській дузі зони АТО.На відео, яке називається "Чарівний ліс", можна почути звуки стрілянини і вибухів, голоси українських військових."Ми на відбитих у сепаратистів позиціях. Всю ніч прилітають міни. Вони лягають то ближче, то далі від окопів. Іноді дзвінко рвуться гранати від АГС. До противника двісті метрів, і солдати для профілактики прострілюють простір перед окопами. Час від часу зав'язується стрілецький бій . Хлопці на позиціях кажуть, що це ніщо в порівнянні з артилерійськими обстрілами тижневої давності, коли на ці окопи прилітали всілякі калібри", - зазначає в описі до ролика Степанов.Також він розповідає про "багатий асортимент армійських пайків", знайдених на позиціях терористів. "Я за ніч і день встигаю ознайомитися з солдатським меню російської армії", - пише Степанов.

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23 грудня 2016 роки Збройні Сили України встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське, що на Світлодарській дузі.За словами міністра оборони Степана Полторака , ЗСУ не порушили мінські угоди, взявши під контроль нову позицію в районі Світлодарської дуги.

Відео: YouTube

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