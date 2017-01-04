Опубліковано відео з передових позицій ЗСУ на Світлодарській дузі
04.01.2017, 17:08
Фотожурналіст Анатолій Степанов оприлюднив на своїй сторінці в Facebook відеоролик з добірки фотографій, зроблених ним на Світлодарській дузі зони АТО.
На відео, яке називається "Чарівний ліс", можна почути звуки стрілянини і вибухів, голоси українських військових.
"Ми на відбитих у сепаратистів позиціях. Всю ніч прилітають міни. Вони лягають то ближче, то далі від окопів. Іноді дзвінко рвуться гранати від АГС. До противника двісті метрів, і солдати для профілактики прострілюють простір перед окопами. Час від часу зав'язується стрілецький бій . Хлопці на позиціях кажуть, що це ніщо в порівнянні з артилерійськими обстрілами тижневої давності, коли на ці окопи прилітали всілякі калібри", - зазначає в описі до ролика Степанов.
Також він розповідає про "багатий асортимент армійських пайків", знайдених на позиціях терористів. "Я за ніч і день встигаю ознайомитися з солдатським меню російської армії", - пише Степанов.
За словами міністра оборони Степана Полторака, ЗСУ не порушили мінські угоди, взявши під контроль нову позицію в районі Світлодарської дуги.
На відео, яке називається "Чарівний ліс", можна почути звуки стрілянини і вибухів, голоси українських військових.
"Ми на відбитих у сепаратистів позиціях. Всю ніч прилітають міни. Вони лягають то ближче, то далі від окопів. Іноді дзвінко рвуться гранати від АГС. До противника двісті метрів, і солдати для профілактики прострілюють простір перед окопами. Час від часу зав'язується стрілецький бій . Хлопці на позиціях кажуть, що це ніщо в порівнянні з артилерійськими обстрілами тижневої давності, коли на ці окопи прилітали всілякі калібри", - зазначає в описі до ролика Степанов.
Також він розповідає про "багатий асортимент армійських пайків", знайдених на позиціях терористів. "Я за ніч і день встигаю ознайомитися з солдатським меню російської армії", - пише Степанов.
Читайте також: Міноборони: за добу в АТО ніхто не загинув, двоє поранені - карта23 грудня 2016 роки Збройні Сили України встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське, що на Світлодарській дузі.
За словами міністра оборони Степана Полторака, ЗСУ не порушили мінські угоди, взявши під контроль нову позицію в районі Світлодарської дуги.
Відео: YouTube
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