Троє військових поранені в боях на сході країни - карта АТО
13.01.2017, 14:47
За 12 січня 2017 року біля Збройних Сил України в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни - троє поранених бійців. Безповоротних втрат за минулу добу немає, повідомив на брифінгу прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"Вчора в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення", - сказав полковник.
За словами Мотузяніка, військовослужбовці були поранені в боях біля Попасної в Луганській області.
Станом на північ 13 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
Всього за минулу добу на луганському напрямку фронту сталося 26 обстрілів з боку окупантів, більше третини яких - з важкого озброєння.
Поблизу Донецька відбулося 16 вогневих провокацій противника, три чверті з яких - з використанням мінометів.
На маріупольському напрямку - 36 обстрілів, з яких, як уточнив спікер, "абсолютна більшість були неприцільними".
"Вчора в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення", - сказав полковник.
За словами Мотузяніка, військовослужбовці були поранені в боях біля Попасної в Луганській області.
Станом на північ 13 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
Всього за минулу добу на луганському напрямку фронту сталося 26 обстрілів з боку окупантів, більше третини яких - з важкого озброєння.
Поблизу Донецька відбулося 16 вогневих провокацій противника, три чверті з яких - з використанням мінометів.
На маріупольському напрямку - 36 обстрілів, з яких, як уточнив спікер, "абсолютна більшість були неприцільними".
Читайте також: Міноборони попереджає про фейк РФ: відео полонених - за 2015 рік
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Loading...
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:55
-
15:09
-
14:15
-
вчера
15:36
-
13:02
Матеріали по темі
-
13.01.2017 15:03
-
13.01.2017 13:16
-
13.01.2017 12:17
-
12.01.2017 15:51
-
12.01.2017 14:04
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...