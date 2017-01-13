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Троє військових поранені в боях на сході країни - карта АТО

13.01.2017, 14:47
За 12 січня 2017 року біля Збройних Сил України в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни - троє поранених бійців. Безповоротних втрат за минулу добу немає, повідомив на брифінгу прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.

"Вчора в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення", - сказав полковник.

За словами Мотузяніка, військовослужбовці були поранені в боях біля Попасної в Луганській області.

Станом на північ 13 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):


Всього за минулу добу на луганському напрямку фронту сталося 26 обстрілів з боку окупантів, більше третини яких - з важкого озброєння.

Поблизу Донецька відбулося 16 вогневих провокацій противника, три чверті з яких - з використанням мінометів.

На маріупольському напрямку - 36 обстрілів, з яких, як уточнив спікер, "абсолютна більшість були неприцільними".

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