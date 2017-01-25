Карта АТО: під Донецьком поранений військовий, загиблих немає
25.01.2017, 13:35
Вчора, 24 січня 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни в результаті активних бойових дій було поранено військовослужбовеця. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, один наш боєць отримав поранення", - повідомив полковник.
За словами прес-офіцера, військовослужбовець був поранений в районі Красногорівки під обстрілом окупантів.
Станом на північ 25 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, один наш боєць отримав поранення", - повідомив полковник.
За словами прес-офіцера, військовослужбовець був поранений в районі Красногорівки під обстрілом окупантів.
Станом на північ 25 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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