Карта АТО: за добу в Донбасі загинули троє, поранено 24 бійця

На луганському напрямку фронту противник знову зосередив бойову активність в Попаснянському районі, активізувавшись після заходу сонця.

Випущено більше 40 мінометних мін.

Ще одна збройна провокація відбулася в Станиці Луганській.

За добу на луганському напрямку відбулося 10 обстрілів (шість - з важкого озброєння).





"Досить неспокійна обстановка складається на Світлодарській дузі і під Горлівкою (йдеться про Зайцеве і Верхньоторецькому)", - додав Мотузянік.





Не найкраща в плані безпеки обстановка складається в Мар'їнському районі і на ділянці фронту Павлопіль-Широкине в Приазов'ї.





"Вчора бойовики організували два сеанси обстрілів з важкого озброєння - ранковий (між 07:00 і 12:00) і вечірній (між 20:00 і північчю). Серед дня окупанти не припиняли здійснювати провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Найпотужніший за

силі ворожий обстріл стався в Красногорівці, коли противник вів вогонь одночасно з трьох видів важкого озброєння - 82-мм і 120-мм мінометів, а також 122-мм гармат. При цьому було випущено близько 50 боєприпасів", - розповів спікер.





Всього за минулу добу на маріупольському напрямку противник організував 40 обстрілів, в тому числі дев'ять - з важкого озброєння.



