Карта АТО: за добу в Донбасі загинули троє, поранено 24 бійця
31.01.2017, 14:38
За передостанню добу січня 2017 року на фронті в Донбасі загинули троє військовослужбовців, 24 бійця отримали поранення і травми. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"Два воїна загинули в Авдіївці, один - в Опитному. По одному були поранені військові в Новозванівці, Луганському, Верхньоторецькому і Невельському. Решта отримали поранення в Авдіївці", - повідомив полковник.
Прес-офіцер уточнив втрати сил АТО за 29 січня: за його даними, загинули не п'ятеро, а четверо військовослужбовців.
Станом на північ 31 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
На луганському напрямку фронту противник знову зосередив бойову активність в Попаснянському районі, активізувавшись після заходу сонця. Випущено більше 40 мінометних мін. Ще одна збройна провокація відбулася в Станиці Луганській. За добу на луганському напрямку відбулося 10 обстрілів (шість - з важкого озброєння).
"Досить неспокійна обстановка складається на Світлодарській дузі і під Горлівкою (йдеться про Зайцеве і Верхньоторецькому)", - додав Мотузянік.
Не найкраща в плані безпеки обстановка складається в Мар'їнському районі і на ділянці фронту Павлопіль-Широкине в Приазов'ї.
"Вчора бойовики організували два сеанси обстрілів з важкого озброєння - ранковий (між 07:00 і 12:00) і вечірній (між 20:00 і північчю). Серед дня окупанти не припиняли здійснювати провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Найпотужніший за силі ворожий обстріл стався в Красногорівці, коли противник вів вогонь одночасно з трьох видів важкого озброєння - 82-мм і 120-мм мінометів, а також 122-мм гармат. При цьому було випущено близько 50 боєприпасів", - розповів спікер.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку противник організував 40 обстрілів, в тому числі дев'ять - з важкого озброєння.
"Два воїна загинули в Авдіївці, один - в Опитному. По одному були поранені військові в Новозванівці, Луганському, Верхньоторецькому і Невельському. Решта отримали поранення в Авдіївці", - повідомив полковник.
Прес-офіцер уточнив втрати сил АТО за 29 січня: за його даними, загинули не п'ятеро, а четверо військовослужбовців.
Станом на північ 31 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
На луганському напрямку фронту противник знову зосередив бойову активність в Попаснянському районі, активізувавшись після заходу сонця. Випущено більше 40 мінометних мін. Ще одна збройна провокація відбулася в Станиці Луганській. За добу на луганському напрямку відбулося 10 обстрілів (шість - з важкого озброєння).
"Досить неспокійна обстановка складається на Світлодарській дузі і під Горлівкою (йдеться про Зайцеве і Верхньоторецькому)", - додав Мотузянік.
Не найкраща в плані безпеки обстановка складається в Мар'їнському районі і на ділянці фронту Павлопіль-Широкине в Приазов'ї.
"Вчора бойовики організували два сеанси обстрілів з важкого озброєння - ранковий (між 07:00 і 12:00) і вечірній (між 20:00 і північчю). Серед дня окупанти не припиняли здійснювати провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Найпотужніший за силі ворожий обстріл стався в Красногорівці, коли противник вів вогонь одночасно з трьох видів важкого озброєння - 82-мм і 120-мм мінометів, а також 122-мм гармат. При цьому було випущено близько 50 боєприпасів", - розповів спікер.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку противник організував 40 обстрілів, в тому числі дев'ять - з важкого озброєння.
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