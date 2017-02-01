Захоплений в Авдіївці бойовик дав перші свідчення: відео
01.02.2017, 14:53
Бойовик, захоплений силами АТО в районі Авдіївської промзони, дав перші свідчення в рамках слідчих дій, які проводить Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
При спробі штурму позицій українських підрозділів 29 січня він отримав поранення і був кинутий своїми подільниками.
Терорист на прізвисько Голова в 2014 році приєднався до бандформування Схід, в 2016 році перейшов в іншу озброєне угрупування ДНР.
Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових і інструкторів з бойової підготовки.
Терорист повідомив, що 29 січня його керівництво поставило задачу перейти в наступ з метою захоплення Авдіївської промзони. В результаті бойовики зазнали великих втрат і змушені були відступити, сказав він.
1 лютого повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки був поранений 63-річний чоловік. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доставлено в місцеву лікарню. Також в ході сьогоднішнього обстрілу загинула 62-річна жінка.
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При спробі штурму позицій українських підрозділів 29 січня він отримав поранення і був кинутий своїми подільниками.
Терорист на прізвисько Голова в 2014 році приєднався до бандформування Схід, в 2016 році перейшов в іншу озброєне угрупування ДНР.
Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових і інструкторів з бойової підготовки.
Терорист повідомив, що 29 січня його керівництво поставило задачу перейти в наступ з метою захоплення Авдіївської промзони. В результаті бойовики зазнали великих втрат і змушені були відступити, сказав він.
1 лютого повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки був поранений 63-річний чоловік. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доставлено в місцеву лікарню. Також в ході сьогоднішнього обстрілу загинула 62-річна жінка.
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