Двох поранено під час обстрілу, 7 травмовано підривом фугасу
21.02.2017, 14:09
За 20 лютого 2017 року у Збройних Сил України в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни - двоє поранених бійців. Також семеро військовослужбовців травмовані при підриві вантажівки на фугасі, повідомив на брифінгу прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік.
"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення... І також семеро українських військовослужбовців отримали травми в результаті підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої", - сказав полковник.
Поранені бійці були в результаті обстрілу їх позицій в районі шахти Бутівка під Донецьком, а підрив вантажівки на фугасі стався в районі Лебединського.
Станом на північ 21 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення... І також семеро українських військовослужбовців отримали травми в результаті підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої", - сказав полковник.
Поранені бійці були в результаті обстрілу їх позицій в районі шахти Бутівка під Донецьком, а підрив вантажівки на фугасі стався в районі Лебединського.
Станом на північ 21 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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