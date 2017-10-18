Під Верховною Радою знову відбулися зіткнення: відео
18.10.2017, 18:11
Біля будівлі Верховної Ради з боку готелю Київ по вулиці Грушевського знову сталися зіткнення між протестувальниками і поліцією.
Правоохоронці, відтісняючи натовп, застосували сльозогінний газ, передає Hromadske. Під час зіткнення, яке тривало близько 5 хвилин, учасники акції кричали "Київ, вставай".
Вчора, 17 жовтня, біля будівлі парламенту почалася акція за участю різних політичних сил, основними вимогами яких є створення антікоррупціоннного суду, зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності. Сьогодні з ранку біля встановлених наметів і на площі залишалися близько 200 учасників акції, а також близько 3 тис правоохоронців.
Читайте також: Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фоторепортаж
Правоохоронці, відтісняючи натовп, застосували сльозогінний газ, передає Hromadske. Під час зіткнення, яке тривало близько 5 хвилин, учасники акції кричали "Київ, вставай".
Вчора, 17 жовтня, біля будівлі парламенту почалася акція за участю різних політичних сил, основними вимогами яких є створення антікоррупціоннного суду, зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності. Сьогодні з ранку біля встановлених наметів і на площі залишалися близько 200 учасників акції, а також близько 3 тис правоохоронців.
Читайте також: Як обжилися мітингувальники в центрі Києва: фоторепортаж
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