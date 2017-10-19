ДТП в Харкові: опубліковано відео зіткнення автомобілів
19.10.2017, 11:22
У мережі з'явилося записане вуличною камерою спостереження відео, на якому зафіксовано момент зіткнення автомобілів Lexus і Volkswagen в Харкові, що призвело до загибелі п'яти пішоходів. Запис опублікував харківський портал NewsRoom.
На перших секундах ролика видно, як Volkswagen, що чекав на перехресті дозвільного сигналу світлофора, починає рух разом з іншими машинами і швидко набирає швидкість. Раптово авто стикається з Lexus, який, судячи з кадрів, рухався з великою швидкістю. Після удару обидві машини зникають з поля зору камери.
Через кілька секунд перехожі кидаються на протилежну сторону вулиці Сумськоъ, де викинутий на тротуар Lexus збив пішоходів, однак на записы цього не видно.
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Харківське видання 057.ua опублікувало відео свідчень очевидців трагедії.
18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина. Ще шестеро перехожих отримали травми, двоє з них - у важкому стані.
За кермом Lexus була 20-річна дівчина Олена Зайцева, прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ Група-Тайфун, голови правління і гендиректора ПрАТ Укренергочормет. Вона затримана на три доби, знаходиться в СІЗО й співпрацює зі слідством. Раніше цей Lexus вже був спійманий на їзді на червоне світло світлофора.
На перших секундах ролика видно, як Volkswagen, що чекав на перехресті дозвільного сигналу світлофора, починає рух разом з іншими машинами і швидко набирає швидкість. Раптово авто стикається з Lexus, який, судячи з кадрів, рухався з великою швидкістю. Після удару обидві машини зникають з поля зору камери.
Через кілька секунд перехожі кидаються на протилежну сторону вулиці Сумськоъ, де викинутий на тротуар Lexus збив пішоходів, однак на записы цього не видно.
Читайте також: Масштабне ДТП у Харкові: водій Lexus не була п'яна
Харківське видання 057.ua опублікувало відео свідчень очевидців трагедії.
18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина. Ще шестеро перехожих отримали травми, двоє з них - у важкому стані.
За кермом Lexus була 20-річна дівчина Олена Зайцева, прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ Група-Тайфун, голови правління і гендиректора ПрАТ Укренергочормет. Вона затримана на три доби, знаходиться в СІЗО й співпрацює зі слідством. Раніше цей Lexus вже був спійманий на їзді на червоне світло світлофора.
Дивіться також: ДТП у Харкові: опубліковано два відео перших секунд після наїзду
Відео: YouTube / Newsroom Kharkov, Новости Харькова
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