ДТП в Харкові: опубліковано відео зіткнення автомобілів

У мережі з'явилося записане вуличною камерою спостереження відео, на якому зафіксовано момент зіткнення автомобілів Lexus і Volkswagen в Харкові, що призвело до загибелі п'яти пішоходів. Запис опублікував харківський портал NewsRoom.



На перших секундах ролика видно, як

Volkswagen, що чекав на перехресті дозвільного сигналу світлофора, починає рух разом з іншими машинами і швидко набирає швидкість. Раптово авто стикається з Lexus, який, судячи з кадрів, рухався з великою швидкістю. Після удару обидві машини зникають з поля зору камери.



Через кілька секунд перехожі кидаються на протилежну сторону вулиці Сумськоъ, де викинутий на тротуар Lexus збив пішоходів, однак на записы цього не видно.







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18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина. Ще шестеро перехожих отримали травми, двоє з них - у важкому стані.



За кермом Lexus була 20-річна дівчина Олена Зайцева, прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ Група-Тайфун, голови правління і гендиректора ПрАТ Укренергочормет. Вона затримана на три доби, знаходиться в СІЗО й співпрацює зі слідством. Раніше цей Lexus вже був спійманий на їзді на червоне світло світлофора.





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Відео: YouTube / Newsroom Kharkov, Новости Харькова

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