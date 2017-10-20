Резонансне ДТП в Харкові: з'явилося відео з нового ракурсу
20.10.2017, 15:59
Видання Вечірній Харків опублікувало нове відео з вуличної камери спостереження, на якому зафіксовано смертельне ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року.
На кадрах видно тротуар і групу людей, яку після зіткнення з Volkswagen збив Lexus Олени Зайцевої.
На записі видно, як німецька іномарка виїжджає на перехрестя навперейми авто 20-річної підозрюваної й стикається з ним, після чого Lexus збиває перехожих.
Читайте також: У Харкові впізнали п'яту жертву смертельного ДТП
18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина. Шестеро перехожих, серед яких вагітна жінка, були госпіталізовані з травмами.
Сьогодні, 20 жовтня, Київський райсуд Харкова обирає підозрюваній Олені Зайцевій, яка керувала Lexus в момент аварії, запобіжний захід. На засіданні суду сторона звинувачення заявила, що в крові у 20-річної дівчини експертиза виявила опіати.
На кадрах видно тротуар і групу людей, яку після зіткнення з Volkswagen збив Lexus Олени Зайцевої.
На записі видно, як німецька іномарка виїжджає на перехрестя навперейми авто 20-річної підозрюваної й стикається з ним, після чого Lexus збиває перехожих.
Читайте також: У Харкові впізнали п'яту жертву смертельного ДТП
18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина. Шестеро перехожих, серед яких вагітна жінка, були госпіталізовані з травмами.
Сьогодні, 20 жовтня, Київський райсуд Харкова обирає підозрюваній Олені Зайцевій, яка керувала Lexus в момент аварії, запобіжний захід. На засіданні суду сторона звинувачення заявила, що в крові у 20-річної дівчини експертиза виявила опіати.
Відео: YouTube / Вечерний Харьков
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