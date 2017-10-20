Резонансне ДТП в Харкові: з'явилося відео з нового ракурсу

Видання Вечірній Харків опублікувало нове відео з вуличної камери спостереження , на якому зафіксовано смертельне ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року.



На кадрах видно тротуар і групу людей , яку після зіткнення з Volkswagen збив Lexus Олени Зайцевої .



На записі видно , як німецька іномарка виїжджає на перехрестя навперейми авто 20 - річної підозрюваної й стикається з ним , після чого Lexus збиває перехожих .





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18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина.

Шестеро перехожих , серед яких вагітна жінка , були госпіталізовані з травмами .





Сьогодні , 20 жовтня, Київський райсуд Харкова обирає підозрюваній Олені Зайцевій , яка керувала Lexus в момент аварії , запобіжний захід . На засіданні суду сторона звинувачення заявила , що в крові у 20 - річної дівчини експертиза виявила опіати .



Відео: YouTube / Вечерний Харьков

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