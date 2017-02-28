Єфремову продовжили арешт на два місяці: відео

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Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишньому керівнику фракції Партія регіонів Олександру Єфремову до 28 квітня 2017 року. У зв'язку з тим, що обвинувачений може сховатися від органів слідства, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора про продовження строку тримання підсудного під вартою.Нинішній попередній термін утримання Єфремова під вартою закінчується 15 березня.30 липня 2016 року Єфремов був повторно затриманий в аеропорту Бориспіль. Вперше Єфремов був затриманий ще в лютому 2015 року: його звинуватили у зловживанні владою або службовим становищем. Цю справа проти Єфремова ГПУ закрила в березні 2016 року і повернула підозрюваному заставу.4 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт. Йому, серед іншого, інкримінують замах на територіальну цілісність України.

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