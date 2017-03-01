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Ім'я Курченка спливло в перехопленій розмові Захарченка з РФ

01.03.2017, 18:00
Служба безпеки України перехопила телефонну розмову ватажка підзвітної Кремлю терористичної організації ДНР Олександра Захарченка з невідомим громадянином РФ, якого він називає "Сірий".

На аудіозаписі співрозмовники обговорюють долю "віджатих" окупантами українських підприємств на території, тимчасово непідконтрольній Україні.

"Розмова демонструє, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори бойовиків планують передати структурам олігарха Сергія Курченка", - йдеться в повідомленні.

Виходячи з суті розмови, в СБУ зробили висновок, що побори на захоплених внаслідок блокади ОРДЛО підприємствах не будуть надходити до українського бюджету, а "виявляться в гаманці екс-президента Віктора Януковича".

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Український олігарх Сергій Курченко оголошений на батьківщині в розшук і заочно заарештований.

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